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順天股東會／通過配發1.5元股利 今年預計推出四大新案

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
順天建設股東常會通過配發1.5元股利，董事長柯興樹(右二)獲選連任。記者宋健生/攝影
順天建設股東常會通過配發1.5元股利，董事長柯興樹(右二)獲選連任。記者宋健生/攝影

順天建設（5525）29日召開股東常會，通過配發1.5元股利。總經理林丙申表示，儘管面對央行第七波信用緊縮、預售轉手限縮等多重政策壓力，但公司推案步伐持續穩健，今年預計新推個案包括台中南屯昌明段「MR.L」及南屯永豐段與北屯仁平段土地，台北則有信義區的「兒福中心A1都更案」。

林丙申觀察近期房市，以台灣俗諺「田螺含水過冬」來形容市況，市場觀望氛圍濃厚，大家買房現階段停看聽得多，業界只能利用這個時機「晴耕雨讀」、多充實本業，但他也提醒，觀察過去30年來的房地產景氣變化，往往「壓抑越久、反彈越大」。

林丙申指出，今年市場預期將是「量縮價穩、個案表現」格局，但真正具產品力、品牌力與地段優勢的建商，仍能在混沌中突圍。

順天建設去年合併營收達45.16億元，稅後純益5.92億元，每股稅後純益2.06元，股東會常會通過配發1.5元股利，其中現金股利0.8元、股票股利0.7元；會中並完成董事全面改選，董事長柯興樹獲選連任。

順天建設目前興建與銷售中的個案，包括台中市南屯區「ONE 33」、北屯區14期「KING’S ROAD」、太平區「順天緮華」及「順天蘊華」等案，未來三年的營收已經準備好了；不動產租賃收入部分，「順天經貿廣場」、「順天環匯」年租穩定，創造平穩的租賃收入。

此外，今年可完工個案有「ONE 33」、「順天緮華」，依銷售進度與過戶跨年度入帳，法人推估，今、明年可望挹注至少50億元營收。

順天下半年推案將擴大至北中兩地。中台灣部分，預計推出的新案包括南屯區昌明段「MR.L」，以及永豐段案與北屯仁平段案。

台北則以信義區「兒福中心A1都更案」為核心，與國家住都中心合作導入全齡住宅、商業空間與共享經營，目前已進入行政程序，等待審定書後申請建照，預計明年開工。

股東會 股利 營收

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