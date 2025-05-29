國產股東會／董座徐蘭英：房市量縮價跌 國產擴大擇優出貨策略

國產（2504）29日召開股東常會，董事長徐蘭英表示，國際機構預測2025年全球經濟可望平穩成長，但是國內房市受經濟、政策與市場供需影響，預計呈現量縮價跌態勢，因此國產建材的預拌混凝土銷售數量力拚持平、並要擴大「低碳高端產品之擇優出貨策略」，深化發酵、讓集團獲利持續穩健成長。

國產股東會通過去年財報，2024年合併營收為217.18億元，年增3.22%， 稅後淨利46.04億元，每股稅後純益3.9元，股東會並通過配發現金股利2.8元。國產並選舉新任董事，新董事會選舉徐蘭英繼續擔任董事長，林明昇任副董事長。

徐蘭英表示，國產建材實業集團近年積極推動「AI廠區解決方案」、「大溯源管理」、「安心建材履歷」以及「科技行控服務」等創新業界策略，且因應全球2050淨零碳排的願景，快馬加鞭進行「碳競爭優勢策略」部署，加上全球AI浪潮持續發酵，半導體等科技大廠加快、加大擴建廠布局，在全台各地的科學園區紛紛傳來大興土木的好消息，國產因應與全球緊密接軌的科技建廠、與全台營建業的低碳需求，提出「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端混凝土產品策略，藉以掌握市場多數指標營建商機、也協助台灣科技產業充分展現碳競爭力。

對此，國產去年在全台北、中、南等地區舉辦了三場「低碳建材循環經濟產品發表會」，加上集團所屬遍布於全台的混凝土廠區，已紛紛取得綠混凝土與低碳混凝土的低碳循環建材標章認證，北部與南部均成立國家級TAF認證實驗室，更可精進原料大溯源管理，出具正確、客觀、公正的國家級檢驗報告。

由於全球淨零碳排已成為不可逆轉的趨勢潮流，國產身為預拌混凝土龍頭，目前已研發出24款低碳混凝土、通過了ISO 14067國際碳足跡查證，減碳幅度最高可達50%。其中八款產品獲環境部碳標籤認證，還有13款常規低碳與綠混凝土等產品，也率先獲得內政部低碳循環建材認定證書。

徐蘭英表示，經濟部統計台灣地區2024年預拌混凝土總銷售量4,707萬立方米，年減4.82％；國產建材實業預拌混凝土2024年度總銷貨數量約582萬立方米，與近年數字皆呈現持平狀況，由於2025年國際機構預測全球經濟可望平穩成長，但是國內房市受經濟、政策與市場供需影響，預計呈現量縮價跌態勢，因此國產建材的預拌混凝土銷售數量力拚持平、同時力求擴大「低碳高端產品之擇優出貨策略」深化發酵、讓集團獲利持續穩健成長。

至於外部競爭環境影響方面，國內房市考量於政府重大公共建設預算創下近10年新高，主要透過「前瞻基礎建設計畫」，例如桃園都會區鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化等軌道建設，以及「六大區域旗艦計畫」等140多項重要建設，促進區域均衡發展，提升產業競爭力。

因此，隨著公共建設及交通網絡陸續到位，引導周邊土地開發利用，進而帶動區域發展利多，進而創造科技廊道、產業投資、以及都市更新等，可望為週邊房市注入動能。

國產未來的發展策略方面，將繼續深化「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端產品進程，提升綠色營運布局，進行先進綠色產品設計，也強化科技行控與國產安心建材履歷，落實全台廠區通路與區域聯防策略，預期集團的營運和獲利可望持續穩健成長。

此外，國產目前全台擁有超過44萬餘坪土地，這些資產資源是一個龐大的活水庫資源，如集團所屬的南港大型開發案等建設進程，目前皆按正常進度進行工程，讓資產活化成為國產建材實業的營運常態，屆時興建完成可為集團不斷挹注業外利益。