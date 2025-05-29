面對關稅戰與碳費 台塑化：積極推動能源轉型與低碳產品開發
台塑石化上午舉行股東會，董事長曹明表示由於國際油價走低，相較於去年呼應政府油價凍漲政策損失百億元以上，今年損失應可下降，近期建構台灣自產永續航空燃油供應鏈，今年供應量達5500噸，邁出關鍵的一步。
面對川普發動關稅戰，加上碳費上路，台塑化董事長曹明今天在股東會中也直言，全球供應鏈造成極大挑戰，會增加營運成本，面對這兩大利空夾擊，將會以提高能源效率，積極推動能源轉型與低碳產品開發突圍，確保競爭優勢。
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