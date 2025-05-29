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統一康是美搶攻美麗商機 彩妝師與藥師「雙師並進」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
康是美搶攻美麗商機，美麗事業董事長高秀玲表示，目標全面導入彩妝師試妝服務。圖／記者黃淑惠攝影
康是美搶攻美麗商機，美麗事業董事長高秀玲表示，目標全面導入彩妝師試妝服務。圖／記者黃淑惠攝影

統一集團（1216）康是美全面搶攻美麗商機，近五年來已專業培訓1,100名彩妝師，目標各店都有彩妝師、藥師雙師進駐，並持續朝全台600家康是美的目標挺進。

高秀玲表示，為達到全方面的專業服務，每家店陸續都會進駐彩妝師，提供免費的試妝服務，期望每家店配有一名彩妝師與一名藥師，全面搶攻藥妝千億商機。

高秀玲笑說，目的是要幫女孩子省錢，消費者常常買了一堆化妝品後才發現不適合，透過專業的彩妝服務，能跟客人一起討論、更精準地服務消費者。

她也說，康是美彩妝師的集中教育訓練已經有4、5年了，希望員工在達到美妝方面的專業後，才敢放心地在店面實施服務，讓消費者安心。

經過專業培訓的彩妝師有1,100多人，可分為兩種，黑色制服的是高階彩妝人員，具有經國家考試的乙級證照，內部稱之為種子老師，而穿白色制服的則是一般彩妝師，同樣也可以服務消費者。

另外，康是美在近期也舉辦彩妝比賽，共分兩組，對內組主要是來鼓勵公司員工，對外組則有機會可以看到台灣人的彩妝實力。

人事成本方面，高秀玲表示，員工非常穩定，不需要常常招募新人。

消費 康是美 制服

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