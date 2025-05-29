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場場爆滿！台灣退休族「北漂」新趨勢 京都成寵兒

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
信義房屋日本事業部表示，京都因獨特的城市氛圍與人文風光吸引民眾指名前往置產，比例逐年增加，更有高達七成族群是為退休自住使用。圖／信義房屋提供
信義房屋日本事業部表示，京都因獨特的城市氛圍與人文風光吸引民眾指名前往置產，比例逐年增加，更有高達七成族群是為退休自住使用。圖／信義房屋提供

信義房屋不動產株式會社指出，全球經濟局勢波動大，日本房市以穩定性，吸引不少包含台灣在內的海外投資客前往置產。台灣民眾置產標的除了東京、大阪外，京都熱度也持續增加，更有高達7成以上是作為退休自住使用，呈現「北漂退休」新趨勢。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，自開始經營關西以來，大阪與京都一直是台灣客戶喜好的地區。京都因獨特的城市氛圍與人文風光吸引民眾指名前往置產，比例逐年增加，至2024年已占整體銷量近10%，在台灣舉辦的物件發表會幾乎場場爆滿，單場最高曾超過上百人出席，顯示出台灣人對京都的熱愛。

信義房屋（9940）日本事業部專案經理張伉妏說明，根據內部統計，整體在關西地區置產族群投資與自住大約各占一半；京都買房的民眾，除2020至2021年疫情間無法出國，多做投資使用外，近年有高達7成以上是作為退休自住使用，僅3成是投資用途，喜好區域則多在京都熱鬧、生活機能佳的田字區，以及自然風景為主、較偏住宅區的左京區。

張伉妏表示，第一線觀察發現，一般海外置產大多落在36歲以上，有一定經濟能力、中高階以上的族群；會指名前往京都的客群，多半閱歷較廣、喜歡京都的古都、歷史文化氛圍，因此年齡較其他區域偏長，70%是46歲以上、開始為退休作布局或即將退休的民眾。

由於是自住用途，通常客戶會選擇和台灣習慣的生活圈相似的環境，購買的物件也會是空間較適宜，不論是夫妻同住或是帶小孩一起皆可、未來要脫手也較容易的2房居多，價格帶則落在6,000萬到9,000萬內、約新台幣1,500萬至2,000多萬為大宗、以有管理的電梯大樓為主。

對於喜歡京都氛圍、有意前往置產作為退休或度假宅自住的民眾，張伉妏建議，除了思考生活環境是否符合需求外，物件類型以電梯大樓較為合適。原因在於日本傳統的獨棟透天一戶建雖然風味十足，但畢竟非長時間都有人在，此類又以木造為主，管理與照顧不易；而大樓以鋼筋混凝土建造，有人管理，資產價值較佳。

張伉妏也提到，許多人聽到京都會認為以投資、開設民宿為主，事實上因為日本對於旅宿業管轄非常嚴格，鄰居檢舉亦時有耳聞，在當地通常是有一定規模的日本集團在經營，想投資作為民宿的民眾務必要先了解整體法規再投入，以免投資不成反而誤觸法規。

退休 京都

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