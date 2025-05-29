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中華車股東會／搶攻商用車商機 第3季將推出 ET35 電動商用車

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華車29日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮(右)親自主持，持續搶攻商用車商機，今年第3季將推出的ET35電動商用車，捍衛中華車在商用車龍頭地位。記者黃淑惠攝
中華車29日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮(右)親自主持，持續搶攻商用車商機，今年第3季將推出的ET35電動商用車，捍衛中華車在商用車龍頭地位。記者黃淑惠攝

中華車（2204）29日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮親自主持，中華車2024年即使面對產業環境的挑戰，仍能繳出穩健的營運績效合併營收392億元，每股盈餘7.34元。持續搶攻商用車商機，今年第3季將推出ET35電動商用車，捍衛中華車在商用車龍頭地位。

中華車擁有堅強的自主研發實力，J SPACE商用車領先搭載智慧駕駛系統，銷售成績優於同級車款；今年第3季將推出的ET35電動商用車，國產化比率高達9成以上，同樣配備先進智能控制系統，可作為低碳運輸的最佳解決方案。

此外，三菱品牌全新小型休旅車也將於年底前完成量產準備。隨著新產品陸續推出，我們有信心帶動新一波成長動能。面對多變的環境，將憑藉自主技術與深化夥伴關係，築起最堅實的護城河，持續推出符合市場需求的新品。

在企業永續方面，本公司已連續11年獲得台灣證交所「公司治理評鑑排名前百分之五」，並榮獲「國家永續發展獎」與「天下永續公民獎」等多項肯定。

股東會 中華車

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