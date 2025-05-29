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遠東新資產題材發燒 台幣升值助攻園區開發效益

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新29日舉辦股東會，由副董事長席家宜主持。記者嚴雅芳/攝影
遠東新29日舉辦股東會，由副董事長席家宜主持。記者嚴雅芳/攝影

近期台幣升值，遠東新（1402）豐厚的資產題材也成為市場關注焦點。對此，遠東新指出，目前在台灣持有56萬坪土地，其中投資性不動產帳面價值約1,300億元，以「台北遠東通訊園區」為例，該區域興建研發大樓與住宅大樓，吸引Google等國際企業進駐，具備可觀的開發潛力與租金收益。隨著新台幣匯率走升，市場預期這些資產價值將進一步受到推升。

目前，台北遠東通訊園區內已完成四棟研發大樓，並滿租予數十家資通訊企業，後續規劃中包括TPKI、TPKH 等研發大樓與 Tpark Square 新商場。住宅方面，高級住宅案遠揚之森 B 區已完售並帶動區域升值，後續將建設遠揚之森A區及新商場，進一步完整園區開發。

此外，遠東新在五股的新物流中心已完成建設並委由全虹經營；遠東礁溪度假酒店已進行整地及前期建設；內壢廠都市計畫變更已送交內政部審查，未來將開發為綜合生活城。同時，隨著企業擴廠需求增加，工業用地價值顯著上漲，遠東新擁有多處位於精華地段的工業土地，包括桃園觀音、新竹湖口等區域，將透過出租、出售及合作開發模式，進一步提升土地開發效益。

遠東新 台幣匯率

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