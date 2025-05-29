遠東新股東會／美國第三廠建進度逾半 關稅變數左右時程

遠東新（1402）29日舉辦股東會，由於董事長徐旭東因感冒不能出席，由副董事長席家宜主持。他表示，公司近十年投資重心從中國大陸和台灣逐步轉向日本、美國及東南亞，近期新投資多集中於這三地，海外比重逐漸高於台灣。這一布局是因應市場需求與地緣政治變化，並考量原料與市場端的投資效益。

席家宜表示，遠東新投資重心往美、日、東南亞位移是一個自然的趨勢。任何投資製造業都得考慮兩個重點，是要在原料所在地，還是市場所在地。近十年，遠東新的決策是以市場為優先。尤其美國，既有市場，也有原料，缺點是投資成本比較高，就看企業願不願意投資。

遠東新目前在美國已有化纖廠（PET）及瓶用粒廠，第三座廠房則已動工興建，採與兩家業者合資合作。該廠房目前建造進度約完成六成，後續工程則需視美國關稅政策走向而定。若關稅問題獲得確定，下半年將立刻啟動剩餘四成工程；如仍有變數，將視市場情勢調整後續進度。

席家宜提到，過去遠東新產業版圖有九成在兩岸，主要是在台灣，但如今比重持續下降，而這樣的趨勢會愈來愈明顯。台灣市場最大的問題是地緣政治風險和電力，尤其是電力的穩定性與成本，對整體營運至關重要。但政府對電力供應的分配勢必會優先考慮電子業，特別是台積電（2330）等半導體產業。對傳統產業來說，則面臨若電力不穩定、甚至停電，會對公司造成不利影響。

不過，他也強調，這並不代表遠東新會放棄在台灣的投資。公司仍會維持在台灣生產附加價值較高的產品，並持續推動產線的汰舊換新，以鞏固生產競爭力。

至於關稅的影響，席家宜說，遠東新做的產品和業界有區隔化，漲價比較容易，像是綠色產品，目前占比已達三成，另一方面，遠東新出口美國產品營收占比約12%，其中有6%有關稅豁免，另外6%受關稅影響的主要是東南亞生產的成衣。至於匯率主要是升值速度過快，這種劇烈的變動讓產業措手不及，第一波衝擊尤其明顯。

遠東新營運據點橫跨兩岸、日本、美國以及越南等東南亞地區，共26個生產據點。遠東新表示，2025年越南再生聚酯工廠及馬來西亞馬六甲工廠一期亦將完工投產。未來，公司將持續推進中國大陸、菲律賓等多地綠材擴建計劃，並將積極投入綠色生產資本支出，推動回收聚酯產業全面綠色轉型。