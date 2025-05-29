萬海股東會／總經理謝福隆：大陸重啟出貨 海運艙位需求大增

萬海航運（2615）29日召開股東常會，萬海總經理謝福隆表示，美中經貿會談暫時調降相互的高關稅，中國大陸重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢；萬海持續積極布局擴大船隊展現長期競爭力。

萬海會中通過2024年度財報與盈餘分配案，並針對公司章程修訂、永續發展策略與未來營運藍圖進行說明。面對全球政經局勢與環保法規挑戰，萬海展現穩健經營成果與前瞻布局，持續強化其在全球航運市場的競爭優勢。

2024年度，萬海航運合併營收1,617億元，年增率高達61%，稅後純益為474億元，較前一年度虧損大幅反彈，顯示公司在市場波動中仍能靈活調整策略、穩健獲利。每股盈餘（EPS）達16.89元，股東權益報酬率（ROE）為20.27%，稅後淨利率則達29.31% 。

股東會通過每股配發現金股利3.5元，總計發放約98億元以回饋股東長期支持 ；此外，因應法規，股東會中亦通過修訂公司章程的員工酬勞分配機制，強化員工激勵制度 。

展望下半年，謝福隆分析，美國4月初公布對等關稅政策後，除中國大陸以外，東南亞地區輸往美國運量大幅增加，而亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，以及今年度美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，將有助於營運穩定增長。

美中經貿會談後，5月12日共同發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，中國大陸重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，以5月23日公布SCFI指數為1,586點為例，相較於上周1,479點，增加107點（+7.23%），除美國線持續上漲外，歐洲、波斯灣航線也分別增加163點（+14.12%）及196點（+16.46%），公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

看好長期航運市場需求，萬海持續提供更完善與便捷的運輸網路以服務客戶。於4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線（TTX）；5月與海洋網聯船務（Ocean Network Express）及宏海箱運（Regional Container Lines）共同投船經營中國大陸至印尼、馬來西亞航線（CS2）; 而6月也將與阿聯酋航運（ESL）共同投船經營印度至東地中海直航航線（IM2）。這些新增航線搭配現行服務網絡，建構更迅速且更為綿密之航線運輸。

為優化船舶運行效率並提升長期競爭力，萬海持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶。於4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬 TEU甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達美金7.48~8.16億元。公司今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營（其中已交船1艘），2026年至2030年接收34艘新造船，其中，7,000 TEU有2艘，8,700 TEU有20艘（含附帶購入選擇權4艘）；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。