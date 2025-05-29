房市降價潮來了？老屋讓利出場、買氣回溫 業者曝仍卡1問題

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聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
5月全台房屋交易量增5.8%，不過為去年5月成交量的一半。本報資料照片
5月全台房屋交易量增5.8%，不過為去年5月成交量的一半。本報資料照片

住商機構統計旗下加盟店的成交件數，除新北、桃園外，其餘縣市均呈現正成長，全台月增5.8%，但相較去年同期，僅為去年5月成交量的一半。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，5月工作天數較多，加上匯率戰下，部分民眾思考熱錢流入可能，且已有公寓、老屋等銷售較弱物件屋主願意讓價促成交，是交易稍回溫的關鍵因素。不過，目前交易狀況仍受貸款影響，該問題短期內恐難改善。

各縣市表現方面，北市月增15%，年減46%；新北減少3.5%，年減51.1%；桃園月減5.1%，年減52.7%；台中月增12.2%，年減38.1%；台南月持平，年減47%；高雄月增17.3%，年減47.9%；全台月增5.8%，年減47.6%。

徐佳馨表示，新北與桃園因預售交屋個案出現，買方預期價格將修正，加上貸款問題，態度上傾向觀望，反觀北市供給量少，台中、台南、高雄利多不斷，加上部分降價出售物件價格誘人，是成交量成長的主因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，雖有建商推出讓利、降價策略，但新案實際價格下修幅度有限，未形成廣泛降價氛圍，對市場影響仍待觀察。成屋市場部分蛋白區與屋況不佳物件，屋主心態雖略有鬆動，但整體新案價格仍未明顯鬆動，中古屋市場修正幅度也受限。同時，目前貸款排隊、延後撥款現象仍在，加上房貸利率維持高檔，購屋人趨於謹慎，未來交易量仍不容過度樂觀。

老屋 熱錢

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