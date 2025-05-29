快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

北北桃預售「地板價」全走高10-20萬元 專家：這些價格幾乎絕跡

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北北桃預售「地板價」全面上揚，台北市最便宜的地板行情，近一年來更從6字頭來到8字頭，專家指出，若想在北北桃找低價案，地板價也全面上調，像台北市6字頭、新北市2字頭、桃園市1字頭的行情幾乎已經絕跡，房價邁向全面不友善。

住展雜誌彙整北北桃2025年已公開住宅類新案，截至5月實價揭露最低單價預售屋資訊，分別為台北市北投區復興崗區域的「華威豐耘」單價80.7萬元、新北市淡水區紅樹林地帶的「員邦徊」單價36萬元，與桃園市新屋區市區外圍的「勤本青町」單價24.3萬元。

進一步比對去年北北桃推出新案的最低價，分別是台北市文山區木柵山區「原禾呈真」單價60.5萬元、新北市淡水區新市鎮「合康植芯」單價27.1萬元、桃園市觀音區舊市區「鳳皇秀院」單價19.2萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，雖然與今年的低價分布地帶不同，但均有蛋白區、低樓層特性，卻比今年少了10~20萬元，即便今年仍處市況低迷，買方出手卻很認份，購屋門檻走高。

陳炳辰分析，台灣高房價情勢，買氣集中低價產品，逐步推升價碼，又經歷了去年熱況洗禮，價格維持一定水位，以去年下半年迄今的預售實登紀錄來看，台北市單價集中在100-120萬元，新北市則是60-90萬元，桃園市為30-60萬元，而台北市最低價區間的6字頭案占比僅0.4%，新北市2字頭案只有0.3%，桃園市1字頭僅0.2%，近乎絕跡狀態讓今年低標上調不意外。

此外，這兩年低單案坐落的親民區域也出現高價個案拉抬價位，如台北市文山區鄰近山區的新案站上單坪百萬元，北投區在北士科、石牌等高價地段以外像奇岩、捷運北投站一帶亦見單坪三位數交易，蛋白地段的低水位便會有所帶動。而新北市淡水區新市鎮除了高價宅「海上皇宮」外，不乏新案開價上4字頭，桃園市觀音區、新屋區則來到3字頭，實價揭露資訊也跟進，皆令低價帶房市走揚，房價一漲不回頭。

惟今年房市黯淡，低價區案走高但不致過分，陳炳辰指出，新北市的淡水區新市鎮都有3字頭案，桃園市觀音區、新屋區、楊梅區、平鎮區還有2字頭案，算是受到市場箝制，相對之下，台北市至低應都會躍上8字頭，房價邁向全面不友善。

陳炳辰提醒，房價不可能大幅度回跌，過分低價的房產其來有自，不脫地段、屋況因素，購置前得衡量自身接受度，以及未來增值性，且因為銀行核貸仍嚴謹，是否因條件欠奉導致貸款條件不佳，亦為須留意之處，一分錢一分貨仍是硬道理。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

房市 房價

延伸閱讀

駕駛注意！新莊區壽山路6月起禁行大貨車科技執法

養雞搞有機堆肥養更壯 桃警衝新北破獲大麻製毒工廠市價近1.6億

00878股東數持續增加！專家「退休人士核心持股」：但應避免1投資方式

一銀高資產業務蟬聯雙冠王

相關新聞

端午沒獎金拿傷心…「三節」不發違法嗎？律師：不一定！但有不能不發的情況

三節獎金不發會違法嗎？ 端午節快到了，華哥卻高興不起來，因為公司今年獲利不佳。能省則省，華哥決定不發放端午節獎金，希望大家共體時艱。 沒想到公告一出，員工差點把公司屋頂給掀了！ 華哥趕緊來問律師

北士科隱形地王揭密！拿首張商辦建照、砸20億獵洲美農地...88歲楊太太的慢富學

曾在北士科整合土地的建商，多少都接觸過這位資產遍布軟橋段至新洲美段的楊太太。她投入洲美平原近20億元重本，以獨特慢富哲學，成為北投地產市場上舉足輕重的隱形地王；像是位於承德路六段，取得北士科第一張建照的辦公大樓「華固創富中心大樓」，便是由她與華固建設共同開發。

萬海股東會／總經理謝福隆：大陸重啟出貨 海運艙位需求大增

萬海航運（2615）29日召開股東常會，萬海總經理謝福隆表示，美中經貿會談暫時調降相互的高關稅，中國大陸重啟出貨已使海運...

房市降價潮來了？老屋讓利出場、買氣回溫 業者曝仍卡1問題

住商機構統計旗下加盟店的成交件數，除新北、桃園外，其餘縣市均呈現正成長，全台月增5.8%，但相較去年同期，僅為去年5月成...

北北桃預售「地板價」全走高10-20萬元 專家：這些價格幾乎絕跡

北北桃預售「地板價」全面上揚，台北市最便宜的地板行情，近一年來更從6字頭來到8字頭，專家指出，若想在北北桃找低價案，地板...

臻鼎股東會／董座沈慶芳期許未來十年成長藍圖 衝刺AI商機

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）29日召開 2025 年股東常會。面對人工智慧（AI）快速崛起與地緣政治持續升溫所引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。