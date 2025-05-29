北北桃預售「地板價」全走高10-20萬元 專家：這些價格幾乎絕跡

北北桃預售「地板價」全面上揚，台北市最便宜的地板行情，近一年來更從6字頭來到8字頭，專家指出，若想在北北桃找低價案，地板價也全面上調，像台北市6字頭、新北市2字頭、桃園市1字頭的行情幾乎已經絕跡，房價邁向全面不友善。

住展雜誌彙整北北桃2025年已公開住宅類新案，截至5月實價揭露最低單價預售屋資訊，分別為台北市北投區復興崗區域的「華威豐耘」單價80.7萬元、新北市淡水區紅樹林地帶的「員邦徊」單價36萬元，與桃園市新屋區市區外圍的「勤本青町」單價24.3萬元。

進一步比對去年北北桃推出新案的最低價，分別是台北市文山區木柵山區「原禾呈真」單價60.5萬元、新北市淡水區新市鎮「合康植芯」單價27.1萬元、桃園市觀音區舊市區「鳳皇秀院」單價19.2萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，雖然與今年的低價分布地帶不同，但均有蛋白區、低樓層特性，卻比今年少了10~20萬元，即便今年仍處市況低迷，買方出手卻很認份，購屋門檻走高。

陳炳辰分析，台灣高房價情勢，買氣集中低價產品，逐步推升價碼，又經歷了去年熱況洗禮，價格維持一定水位，以去年下半年迄今的預售實登紀錄來看，台北市單價集中在100-120萬元，新北市則是60-90萬元，桃園市為30-60萬元，而台北市最低價區間的6字頭案占比僅0.4%，新北市2字頭案只有0.3%，桃園市1字頭僅0.2%，近乎絕跡狀態讓今年低標上調不意外。

此外，這兩年低單案坐落的親民區域也出現高價個案拉抬價位，如台北市文山區鄰近山區的新案站上單坪百萬元，北投區在北士科、石牌等高價地段以外像奇岩、捷運北投站一帶亦見單坪三位數交易，蛋白地段的低水位便會有所帶動。而新北市淡水區新市鎮除了高價宅「海上皇宮」外，不乏新案開價上4字頭，桃園市觀音區、新屋區則來到3字頭，實價揭露資訊也跟進，皆令低價帶房市走揚，房價一漲不回頭。

惟今年房市黯淡，低價區案走高但不致過分，陳炳辰指出，新北市的淡水區新市鎮都有3字頭案，桃園市觀音區、新屋區、楊梅區、平鎮區還有2字頭案，算是受到市場箝制，相對之下，台北市至低應都會躍上8字頭，房價邁向全面不友善。