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旅天下攜鴻禧開旗艦二店 祭百元福袋、抽日本來回機票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

旅天下聯合國際旅行社股份有限公司（以下簡稱旅天下）首度攜手全台最大學生旅遊專家「鴻禧旅行社」，6月3日將於新北板橋盛大開出旗艦二店，此為繼2024年8月開幕的旗艦一店「台北復北門市」之後再度擴展旗艦門市。此外，旗艦一店同步升級服務能量，打造獨家「一站式服務」，提升顧客旅遊體驗。

為歡慶旗艦二店（新北板橋門市）盛大開幕，開幕當天推出「百元福袋」搶購活動，最大獎可抽日本九州來回機票、國旅住宿券。活動期間，報名短線團體旅遊現折500元，長線折1,000元，還有機會將價值上萬元的日本來回機票帶回家，買越多、中獎機會越高！前20名來店消費者，兩人同行可再享「免費辦護照」或「國外團體產品現折1,500元」二選一好禮。

「鴻禧旅行社」首次跨足加盟體系，聯手旅天下開設旗艦二店。此次結盟不僅讓旅天下借力鴻禧強大的通路深入學旅市場，鴻禧亦藉此拓展出境產品、展現擴大服務觸角的決心，雙方互補市場資源，共創雙贏布局。

旅天下發言人許哲郎表示，為高效控管全台門市服務品質，於雙北地區設立旗艦門市作為教育訓練場域，以實際銷售情境取代紙本簡章教學，提升培訓實效。旗艦店亦同步作為新服務與制服等創新項目試行門市，成功模式將推展至全台其他加盟門市，優化顧客互動體驗，展現市場差異化。

旗艦一店「台北復北門市」以清新裝潢風格與複合式展演空間打造新型態旅遊體驗，結合現磨咖啡、周邊合作相館即拍即取證件照、旅遊證件辦理與領件、Wi-Fi機租還與旅遊商品選購等服務，提供全程專人協助的一站式尊榮體驗，體現「你的旅遊好鄰居」品牌理念，未來預計逐步導入證件快拍機，強化便利性與效率。

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