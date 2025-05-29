快搶！北市南港機廠社宅招租了 破千戶最便宜月租1.5萬

北市南港區南港機廠社會住宅1區鄰近南港車站、台北流行音樂中心，台北市住宅及都市更新中心今公告1365戶招租，每月租金最便宜約1.5萬元，同樣是28坪的二房型、三房型，房租均2萬6716元，即日起申請至6月12日下午5時。

南港機廠社會住宅1區總戶數1442戶，其中5戶提供青銀換居、72戶周邊都更中繼安置共77戶不列入招租戶。

此次公告招租1365戶，申租身分適用6大對象，提供戶數最多的是在地區里戶含在地就學就業433戶，另有設籍北市者含青年創新回饋戶282戶、未設籍北市在北市就學就業戶73戶、低收入戶144戶、原住民族戶72戶、其他特殊情形身分戶361戶。

3種房型的每月租金依坪數、房型而異，一房型有16坪、17坪、18坪、20坪、24坪、26坪，價格1萬5234元至2萬4890元，二房型28坪、29坪、30坪，租金2萬6716元至2萬8755元，三房型28坪、31坪、33坪、36坪，價格2萬6716元至3萬4446元。

台北市住宅及都市更新中心指出，此次招租是中心接管社宅以來，單一社宅戶數最多的招租案，採先抽籤決定資格審查順序名單，7月11日抽籤網路直播，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序名單；預計今年12月後分批入住。