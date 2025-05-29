陽明股東會／通過配發股息7.5元 補選1席獨立董事

曾在北士科整合土地的建商，多少都接觸過這位資產遍布軟橋段至新洲美段的楊太太。她投入洲美平原近20億元重本，以獨特慢富哲學，成為北投地產市場上舉足輕重的隱形地王；像是位於承德路六段，取得北士科第一張建照的辦公大樓「華固創富中心大樓」，便是由她與華固建設共同開發。

2025-05-29 07:34