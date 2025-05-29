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陽明股東會／通過配發股息7.5元 補選1席獨立董事

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）29日召開2024年股東常會，股東會通過配發每股現金股利新台幣7.5元。小股東雖然提案要增加股利，考量長期發展並兼顧股東利益，因此仍維持這樣的配發金額。

陽明海運2024年合併營收達2,227億元，稅後純益642億元，EPS 18.38元，股東會通過配發每股現金股利新台幣7.5元。

有小股東提問，海運市場今年展望不錯，是否可將每股配發現金股利提高到10元，對此，董事長蔡豐明回應，陽明一向重視對股東回饋，根據公司章程跟相關法規，考量當年營運成果、資本支出、未來營運需要等因素，決議今年配發7.5元，這是考量公司長期發展並兼顧股東利益，因此仍維持這樣的配發金額，表決通過還是維持原來的股利案。

陽明海運表示，本年度股東常會完成陽明海運第21屆1席獨立董事補選作業，蔡宗倫任獨立董事，藉由新任董事經營實務經驗與專業，可完善陽明海運董事會組成之多元化與獨立性，發揮董事會決策與督導功能。

展望今年，貿易衝突加劇、保護主義抬頭、地緣政治緊張局勢升溫等因素加劇全球經貿發展之不確定性，但陽明海運仍以穩健發展貨櫃運輸本業為核心，力求營運規模成長契合全球貿易成長與經濟發展需要，故將搭配市場貨量成長潛力，強化南美、南亞等南北向市場布局，並透過中長期布建多元船型之計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力，以配合供應鏈移轉與重組趨勢，拓展商機並鞏固競爭力。此外更將持續強化數位化或AI應用發展，期能應用於貨櫃航運流程優化與ESG實踐中，提升經營韌性，達成永續經營之目標。

陽明海運 董事長 股東會

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