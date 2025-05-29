正隆股東會／平陽造紙廠全產全銷 第三期機組擴建順利

正隆（1904）29日上午舉行股東常會，由董事長鄭人銘主持。正隆總經理張清標表示，2025年全球經濟面臨地緣政治與美國關稅政策的不確定性，整體需求復甦緩慢，公司將審慎因應國際變局，強化海內外據點彈性配置。

在海外布局上，越南平陽造紙廠22號工紙機產能穩定發揮、全產全銷，北越北江與南越濱吉紙器廠業務持續推升。平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，未來完工後將進一步擴大正隆於東南亞市場的供應能力。同時，平陽廠汽電共生系統亦將全面導入AI智能，以強化能源使用效率與減碳績效。

正隆股東會通過去年財報，與盈餘分配案，每股配息0.45元。本次股東會並進行第19屆董事選舉，當選董事六席分別是鄭人銘、鄭舒云、張清標、陳彥豪、游晴輝及彭木祥；獨立董事三席分別是張福星、黃豐志以及周鐘麟。其中周鐘麟為新任。

回顧2024年，張清標表示，雖然全球通膨趨緩、科技與綠能應用持續推進，但整體景氣仍受地緣政治風險與內需動能不足等因素干擾，造紙產業面臨需求疲弱與去化庫存的雙重壓力；全年台灣造紙產量較前一年減少4.7%、銷量下跌3.7%。

面對市場波動，正隆透過提升產銷效率與推動數位轉型；台灣工紙與紙器營運維持穩定，越南市場延續穩步成長，中國大陸則受經濟放緩影響，需求相對保守。

正隆亦加速推動轉廢為能，大園廠將造紙廢水轉化為沼氣綠電，去年可供約3,000戶家庭用電；造紙製程殘渣則再製為替代燃料，取代傳統煤炭使用。竹北廠建置全台最大規模的生質熱電系統，自去年全面運轉以來，大幅提升集團製程餘料的再利用量能，帶動全公司替代燃料使用率達18.63%，全年減煤逾10.3萬公噸，有效推動正隆溫室氣體排放量較2018基準年大幅減降9.38%。