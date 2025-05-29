統一股東會／Dream Plaza 進度曝光！招商完成、最快今年周年慶前營運
食品及零售龍頭統一（1216）29日舉行股東常會，針對外傳眾所矚目的Dream Plaza將在今年開幕，統一集團美麗事業董事長高秀玲對媒體透露，目前招商已經完成，希望在周年慶高峰前就能營運。
高秀玲表示，對於Dream Plaza還是會以一步一腳印的步伐前進，且會等所有品牌皆齊全後才一起開幕，預計品牌數可望超過300個，會與統一時代百貨做出區隔，餐飲比重不會超過四成。
Dream Plaza面積共有7,500坪，除將進駐全球最大、近千坪的星巴克外，還會有24小時營業的博客來書店。高秀玲指出，部分營業區塊營業時間會到比較晚的時間，整體已經完成招商工作，而最大的星巴克也已經跟美國談妥。
統一董事長羅智先日前在統一超（2912）法說會中也表示，Dream Plaza目前已進入緊鑼密鼓的準備階段，「萬事俱備，只欠東風」，所有工作都在按計劃進行，僅剩下執照等無法控制的因素。
他強調，對於新成立的百貨集團來說，永續經營是首要目標，因此在項目上精心打磨，並且大力投入資本。羅智先坦言，「不敢看帳單」，因為資本支出超出了預期，且是以十億為單位的投入。
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