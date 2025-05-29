降價讓利消息頻傳 房仲：5月交易量小增5.8%

住商機構統計旗下加盟店成交件數，5月新北、桃園下滑，其餘縣市均呈現正成長，全台量增5.8%，不過和去年相比，成交量僅約一半。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，5月工作天數多，且匯率戰下許多人開始思考熱錢流入的可能性，同時已經出現公寓、老屋等銷售狀況較弱的屋主願意讓價促成交，是交易稍微回神的重要因素。

觀察各縣市表現，台北、台中、高雄月增一成以上，新北月減3%，桃園月減5%，台南月持平。和去年同期相比，大多減少4到5成，總計全台年減47.6%。

徐佳馨認為，新北與桃園因為預售交屋個案出現，買方預期價格修正在即，又有貸款問題，態度上寧可等待，也不願意積極進場。

反觀北市因為供給量少，台中、台南與高雄的利多不斷，加上降價出售的個案價格夠甜，是成交量增的關鍵。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道微弱，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能提振整體市場買氣，仍待觀察。

他表示，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，惟整體新案價格仍未明顯鬆動，令中古屋市場修正幅度難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大硬傷，未來交易量仍不樂觀。