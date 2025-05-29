快訊

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

日本4月外國遊客逾390萬創新高！台灣排第三、冠亞軍是這兩國

正隆股東會／強化東南亞布局 推轉廢為能、「淨零智造」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆29日舉行股東會，由董事長鄭人銘主持。正隆/提供
正隆29日舉行股東會，由董事長鄭人銘主持。正隆/提供

正隆公司（1904）29日舉行股東會，董事長鄭人銘表示，展望今年，由於全球經濟面臨地緣政治與美國關稅政策的不確定性，整體需求復甦緩慢，正隆因應國際變局，強化海內外據點配置，並推動轉廢為能，積極實現循環經濟與低碳轉型。

本次股東會會中承認113年度營業報告書與財報，通過每股配息0.45元。並進行第19屆董事選舉，當選董事六位分別是鄭人銘、鄭舒云、張清標、陳彥豪、游晴輝及彭木祥；獨立董事三位分別是張福星、黃豐志以及周鐘麟（新任）。

鄭人銘表示，回顧2024年，雖然全球通膨趨緩、科技與綠能應用持續推進，但整體景氣仍受地緣政治風險與內需動能不足等因素干擾，造紙產業面臨需求疲弱與去化庫存的雙重壓力；全年台灣造紙產量較前一年減少4.7%、銷量下跌3.7%。面對市場波動，正隆透過提升產銷效率與推動數位轉型；台灣工紙與紙器營運維持穩定，越南市場延續穩步成長，中國大陸則受經濟放緩影響，需求相對保守。全年度營收達新台幣451億7,769萬元，年增7.14%。

展望2025年，全球經濟面臨地緣政治與美國關稅政策的不確定性，整體需求復甦緩慢，正隆將審慎因應國際變局，強化海內外據點彈性配置。在海外布局上，越南平陽造紙廠22號工紙機產能穩定發揮、全產全銷，北越北江與南越濱吉紙器廠業務持續推升。平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，未來完工後將進一步擴大正隆於東南亞市場的供應能力。同時，平陽廠汽電共生系統亦將全面導入AI智能，以強化能源使用效率與減碳績效。

連續三年入選全球CLEAN200潔淨企業，正隆持續深化創新3R PLUS資源全循環策略，從源頭減廢、拓展再生原料到生產效率最佳化，積極實現循環經濟與低碳轉型。在產品循環方面，大園廠廢紙容器再生處理規模居全球前列，成功取代進口白漿，並開發應用於綠色建材與高階包裝用紙等領域，創新紙品附加價值。此外，亦跨足農業領域，研發可自然分解、有效抑草的「農用紙膜」（抑草紙），並取得農業部有機農業商品化資材驗證，有助減少農藥使用與促進土壤碳匯，為現代農耕轉型開創永續契機。

正隆亦加速推動轉廢為能，大園廠將造紙廢水轉化為沼氣綠電，去年可供約3,000戶家庭用電；造紙製程殘渣則再製為替代燃料，取代傳統煤炭使用。竹北廠建置全台最大規模的生質熱電系統，自去年全面運轉以來，大幅提升集團製程餘料的再利用量能，帶動全公司替代燃料使用率達18.63%，全年減煤逾10.3萬公噸，有效推動正隆溫室氣體排放量較2018基準年大幅減降9.38%。

面對台灣碳費制度上路與全球去塑商機，正隆將持續以「淨零智造」為核心策略，全面推動產銷智慧化，並透過AI驅動決策，提升營運韌性與低碳製造競爭力。旗艦后里廠亦正積極規劃沼氣綠電系統，擴大廢水能源化利用與生質能鍋爐的建置，拓展綠能布局優勢與減碳效益。同時，也將持續聚焦「紙」自然為本的研發投入，賦予紙張更多價值，成為推動環境、生態與社會效益的關鍵解方。

正隆29日舉行股東會，由董事長鄭人銘主持。正隆/提供
正隆29日舉行股東會，由董事長鄭人銘主持。正隆/提供

董事長 正隆公司

延伸閱讀

川普無權向全球課關稅 美國際貿易法院出手阻擋

川普否認貿易政策虎頭蛇尾 辯解是談判技巧的展現

不認關稅政策反覆 川普：這是談判的技巧

錢進科技基金 賺AI財

相關新聞

端午沒獎金拿傷心…「三節」不發違法嗎？律師：不一定！但有不能不發的情況

三節獎金不發會違法嗎？ 端午節快到了，華哥卻高興不起來，因為公司今年獲利不佳。能省則省，華哥決定不發放端午節獎金，希望大家共體時艱。 沒想到公告一出，員工差點把公司屋頂給掀了！ 華哥趕緊來問律師

北士科隱形地王揭密！拿首張商辦建照、砸20億獵洲美農地...88歲楊太太的慢富學

曾在北士科整合土地的建商，多少都接觸過這位資產遍布軟橋段至新洲美段的楊太太。她投入洲美平原近20億元重本，以獨特慢富哲學，成為北投地產市場上舉足輕重的隱形地王；像是位於承德路六段，取得北士科第一張建照的辦公大樓「華固創富中心大樓」，便是由她與華固建設共同開發。

萬海股東會／總經理謝福隆：大陸重啟出貨 海運艙位需求大增

萬海航運（2615）29日召開股東常會，萬海總經理謝福隆表示，美中經貿會談暫時調降相互的高關稅，中國大陸重啟出貨已使海運...

房市降價潮來了？老屋讓利出場、買氣回溫 業者曝仍卡1問題

住商機構統計旗下加盟店的成交件數，除新北、桃園外，其餘縣市均呈現正成長，全台月增5.8%，但相較去年同期，僅為去年5月成...

北北桃預售「地板價」全走高10-20萬元 專家：這些價格幾乎絕跡

北北桃預售「地板價」全面上揚，台北市最便宜的地板行情，近一年來更從6字頭來到8字頭，專家指出，若想在北北桃找低價案，地板...

臻鼎股東會／董座沈慶芳期許未來十年成長藍圖 衝刺AI商機

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）29日召開 2025 年股東常會。面對人工智慧（AI）快速崛起與地緣政治持續升溫所引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。