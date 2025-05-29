正隆股東會／強化東南亞布局 推轉廢為能、「淨零智造」

正隆公司（1904）29日舉行股東會，董事長鄭人銘表示，展望今年，由於全球經濟面臨地緣政治與美國關稅政策的不確定性，整體需求復甦緩慢，正隆因應國際變局，強化海內外據點配置，並推動轉廢為能，積極實現循環經濟與低碳轉型。

本次股東會會中承認113年度營業報告書與財報，通過每股配息0.45元。並進行第19屆董事選舉，當選董事六位分別是鄭人銘、鄭舒云、張清標、陳彥豪、游晴輝及彭木祥；獨立董事三位分別是張福星、黃豐志以及周鐘麟（新任）。

鄭人銘表示，回顧2024年，雖然全球通膨趨緩、科技與綠能應用持續推進，但整體景氣仍受地緣政治風險與內需動能不足等因素干擾，造紙產業面臨需求疲弱與去化庫存的雙重壓力；全年台灣造紙產量較前一年減少4.7%、銷量下跌3.7%。面對市場波動，正隆透過提升產銷效率與推動數位轉型；台灣工紙與紙器營運維持穩定，越南市場延續穩步成長，中國大陸則受經濟放緩影響，需求相對保守。全年度營收達新台幣451億7,769萬元，年增7.14%。

展望2025年，全球經濟面臨地緣政治與美國關稅政策的不確定性，整體需求復甦緩慢，正隆將審慎因應國際變局，強化海內外據點彈性配置。在海外布局上，越南平陽造紙廠22號工紙機產能穩定發揮、全產全銷，北越北江與南越濱吉紙器廠業務持續推升。平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，未來完工後將進一步擴大正隆於東南亞市場的供應能力。同時，平陽廠汽電共生系統亦將全面導入AI智能，以強化能源使用效率與減碳績效。

連續三年入選全球CLEAN200潔淨企業，正隆持續深化創新3R PLUS資源全循環策略，從源頭減廢、拓展再生原料到生產效率最佳化，積極實現循環經濟與低碳轉型。在產品循環方面，大園廠廢紙容器再生處理規模居全球前列，成功取代進口白漿，並開發應用於綠色建材與高階包裝用紙等領域，創新紙品附加價值。此外，亦跨足農業領域，研發可自然分解、有效抑草的「農用紙膜」（抑草紙），並取得農業部有機農業商品化資材驗證，有助減少農藥使用與促進土壤碳匯，為現代農耕轉型開創永續契機。

正隆亦加速推動轉廢為能，大園廠將造紙廢水轉化為沼氣綠電，去年可供約3,000戶家庭用電；造紙製程殘渣則再製為替代燃料，取代傳統煤炭使用。竹北廠建置全台最大規模的生質熱電系統，自去年全面運轉以來，大幅提升集團製程餘料的再利用量能，帶動全公司替代燃料使用率達18.63%，全年減煤逾10.3萬公噸，有效推動正隆溫室氣體排放量較2018基準年大幅減降9.38%。