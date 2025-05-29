直播業砸13億買豪辦！ 房仲曝輝達驚人效應：士林商圈將這樣變

輝達總部落腳北士科，掀起各界對士林關注。實價揭露，不少企業已相準士林插旗，如直播業者浪凡網路科技先前以6.8億元買下士林豪辦「欣翰士林官邸」四戶，今年再加碼6.14億元買進三戶，合計已砸近13億元「打包多層」。

另外一家電機工程業者，也於1月時購入「欣翰士林官邸」中樓層戶，總價約1.49億元，每坪97.23萬，不過該戶前手屋主於10年前以15,283萬元買進，帳面小賠395萬元出脫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，士林雖非台北商辦熱區，不過近年因豪辦「欣翰士林官邸」的交易升溫，陸續吸引多元高端企業進駐，如今輝達再點名選址北士科設立總部，將持續帶旺士林、北投兩區的不動產熱度。

張旭嵐指出，士林區商業機能原本就相當成熟，近年因台北商圈重心轉移，人潮略為退燒，然而輝達落腳，可望讓士林商圈重返榮耀。

她表示，初期吸引科技上下游廠商進駐，周邊小型餐飲需求預料率先爆發；中期隨產業生態鏈成形，連鎖品牌、餐廳、健身房、商務中心蓬勃發展。長期隨商圈進一步成型，人潮穩定，租金房價也將更上一層樓。

隨著北士科開發腳步加快， 台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，位於北投區文承路、屋齡僅1年的新穎商辦「士科之芯」，今年已有2筆破億元的交易，成交單價在83.6~86.5萬元之間，展現出高總價、新商辦在北士科的需求。

北士科崛起，也進一步帶動周邊中古商辦交易，屋齡17年的商辦「萬象之都」，2024年至今單價落在79~104萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該社區規劃有工作室、小套房等產品類型，因坪數小、總價低，吸引天母小資族、上班族的目光，社區更曾創下每坪114.8萬元的紀錄，有「最貴工業宅」之稱。

另外「士林新天地水漾區」，吸引有中小型辦公或設立工作室需求的業者進駐，近期成交單價64~77萬元。

張菱育分析，過去士林、北投地區向來以住宅市場為主，商辦市場基期較低，但近年北士科產業聚落發展效應已逐步發酵，帶動商辦市場價值與競爭力，後續隨著輝達、金仁寶集團、叡揚等資訊科技業大廠進駐，預期將加速產業鏈聚集效應，進一步推升區域內的商辦價格與交易量。