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仁寶股東會／美法院裁定川普無權徵稅 董座：未來市場恐再有變數

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持，面對川普關稅帶來的衝擊，陳瑞聰坦言，「我們今年以來最關注的議題，就是美國川普政府的關稅政策及公司未來的轉型策略」。陳瑞聰指出，近期美國政府的關稅政策對全球經濟成長及市場需求造成重大影響。他提到，剛剛發布的美國法院裁定，川普政府無權根據法律對其他國家徵稅，這一裁決為未來的經濟環境帶來了更多不確定性。

針對此情況，陳瑞聰表示，仁寶已在墨西哥和美國積極設廠，以應對可能的關稅衝擊。陳瑞聰強調，設廠將增加生產和物流成本，預計產品價格將上升，仁寶將根據客戶需求及關稅影響，迅速調整相應政策。而在匯率方面，陳瑞聰則提到，自己有注意到匯率造成的影響，其中由於最近台幣的升值，也對公司造成了一定的匯損，不過仁寶已經開始降低美元部位以應對匯率變化，而自己也會持續評估其對營收和獲利的影響。

此外，陳瑞聰強調，仁寶正積極推動企業轉型，特別是在人工智慧（AI）技術的應用上。他表示，公司在AI伺服器和精準醫療領域的發展迅速，並計劃在內部治理、管理及產品開發中全面導入AI技術，以提升整體效率。展望未來，陳瑞聰表示，仁寶在PC業務及伺服器市場的穩定成長值得期待，並將持續加強與輝達的合作，推動產品多元化發展。

仁寶持續邁向多角化經營，近2年積極降低庫存、調整產能，並朝伺服器、汽車電子、手機穿戴裝置、智慧醫療和5G通訊等五大業務領域持續衝刺，且這個趨勢在現任董事長陳瑞聰正式接棒以後，也變得更加明顯。面對AI大浪，陳瑞聰也直言，以台灣目前在AI應用需求，自己看好整個市場將持續擴大，目前合作夥伴輝達在GPU布局，大約已占全球的90%，而仁寶又剛好搭上這波浪潮，自己看好團隊在這方面將持續發展。

陳瑞聰 關稅 仁寶

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