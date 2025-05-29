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響應亞灣資產管理中心計畫 資誠引進團隊打造南方艦隊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠強調，將協助高雄高資產客戶建構跨境資產管理布局。紅星新聞
資誠強調，將協助高雄高資產客戶建構跨境資產管理布局。紅星新聞

為響應金管會推動「亞洲資產管理中心高雄專區」政策，資誠聯合會計師事務所宣布，將整合全球資源與跨國服務經驗，打造專屬於南台灣的全球運籌客製整合平台，協助高雄高資產客戶建構跨境資產管理布局，與政府共同擴大資產管理規模，強化國際競爭力。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，資誠深耕南台灣逾四十年，始終提供高品質的審計、稅務、法律及財務顧問服務，陪伴企業面對變局，轉化挑戰為成長動能，建立長期競爭優勢。

審計服務營運長徐聖忠指出，資誠將以全球經驗與在地化優勢相結合，協助南部高資產家族與企業客戶打造「全球運籌艦隊」，推動資產管理業務走向國際，成為政府政策實踐的重要推手。

高資產家族法律與稅務服務會計師陳筱娟指出，近年來，資誠成功協助高雄客戶接軌國際案例，像是家族傳承及資產管理永續計畫，這是高資產家族近期關注的重要議題，有鑒於家族成員具有多國身分及傳承等需求，資誠專業團隊包括提供無時差處理美籍議題的美國稅專家蘇宥人律師、全球不動產及投資業務負責人田揚名，與近期加入PwC的家事王牌律師賴芳玉以及跨國信託專家楊健民副總等，並透過與全球專業的各大金融機構，提供跨境金融及傳承稅務法律服務，成功協助家族企業在地治理永續經營傳承願景。

而在跨境併購服務部分，陳筱娟說，全球化已經收到前所未有的挑戰，在地化經營將是跨國企業所需面臨的重大議題，鑒於以往高雄當地企業跨國資源有限，資誠成功協助高雄在地企業進行跨國併購專案，並導入全球資源，協助客戶落地深耕，其中包含印度及泰國等地。

同時也啟動供應鏈全球布局計畫，因應產業趨勢及當地客戶需求，整合台積電供應鏈進行全球製造廠布局及落地服務，包含海外當地企業對接、設廠、購地、移民投資等，帶領高雄企業立足高雄放眼全球；引進全球資金投資在地企業，透過吸引國際資本，提供在地企業更多的資金支持，使其能夠擴展業務、創新產品與服務，並提升競爭力。國際資本的流入將帶來全球視野和專業知識的分享，促進本地企業與全球市場的接軌，創造更多就業機會，並推動整體經濟的繁榮。

資誠 布局

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