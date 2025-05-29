仁寶股東會／新總部緊鄰輝達 董座陳瑞聰喊：很幸運！有助接單

代工大廠仁寶（2324）29日召開114年股東會，由董事長陳瑞聰、總經理伯納多羅負責主持。面對晶片大廠輝達（NVIDIA）新設的台灣總部，將緊鄰仁寶北士科總部，業界關心仁寶是否有機會擴大合作？對此，陳瑞聰坦言，「我想對於輝達來講，我們已經是他們的供應鏈夥伴了，且一直在增加仁寶與他們合作的範圍」，因此輝達宣布要落腳北投士林，要與仁寶比鄰而居，是打從心感到「很幸運」，相信一定會對接單帶來極大的幫助。

持續邁向多角化經營，近2年積極降低庫存、調整產能，並朝伺服器、汽車電子、手機穿戴裝置、智慧醫療和5G通訊等五大業務領域持續衝刺，且這個趨勢在現任董事長陳瑞聰正式接棒以後，也變得更加明顯。面對AI大浪，陳瑞聰也直言，以台灣目前在AI應用需求，自己看好整個市場將持續擴大，目前合作夥伴輝達在GPU布局，大約已占全球的90%，而仁寶又剛好搭上這波浪潮，看好團隊在這方面將持續發展。

陳瑞聰表示，「在這波浪潮中，我們面臨的的確是人才如何取得」，而他認為「搶人才」也「將是我們未來急需推動的一個部分」。至於下半年展望，他保持審慎樂觀看待，而最近聽聞美國法院宣告，川普政府關稅政策疑似不合規範，因此這段時間拋出的各項關稅策略，有可能最終根本無法成真，若事實真的如此，「恐怕我們這段時間推動的應對方案，也都會落空」，不過消息仍待進一步確認，因此他跟團隊仍將持續緊盯市場變化。