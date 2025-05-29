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愈等愈貴？北北桃低價案全面走高 台北一坪多20萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整北北桃今年公開預售案實價揭露最低單價，分別為北市北投區復興崗區域的「華威豐耘」、新北市淡水區紅樹林地帶「員邦徊」，與桃園市新屋區市區外圍「勤本青町」，單價各是80.7萬元、36萬元、24.3萬元。

進一步比對去年北北桃推出新案的最低價，分別是台北市文山區木柵山區「原禾呈真」、新北市淡水區新市鎮「合康植芯」、桃園市觀音區舊市區「鳳皇秀院」，單價各為60.5萬元、27.1萬元、19.2萬元。

比較顯示，即便今年市況低迷，但桃園少了一字頭，新北也沒有二字頭，台北最低單價更是來到八字頭，購屋門檻依舊走高。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，房價愈飆愈高，買氣轉到低價產品，但如此一來又逐步推升低價產品價碼。以去年下半年迄今的預售實登紀錄來看，台北市單價集中在100-120萬元，新北市則是60-90萬元，桃園市為30-60萬元。台北市最低價區間的6字頭案占比僅0.4%，新北市2字頭案只有0.3%，桃園市1字頭僅0.2%，近乎絕跡狀態。

他表示，這兩年低單案坐落的親民區域也出現高價個案拉抬價位，如文山區鄰近山區的新案站上單坪百萬元，北投區在北士科、石牌等高價地段以外像奇岩、捷運北投站一帶亦見單坪三位數交易，蛋白地段的低單價也被拉升。

另外，新北市淡水區新市鎮除了高價宅「海上皇宮」外，不乏新案開價上4字頭，桃園市觀音區、新屋區則來到3字頭，實價揭露資訊也跟進，皆令低價帶房市走揚，房價一漲不回頭。

陳炳辰指出，雖然低價區房價走高，但新北市淡水區新市鎮仍有3字頭案，桃園市觀音區、新屋區、楊梅區、平鎮區還有2字頭案，算是受到市場箝制。相對之下，台北市至低應都會躍上8字頭，房價邁向全面不友善。

陳炳辰表示，房價不可能大幅度回跌，過低價格的建案，多有地段不佳、屋況因素，購置前需衡量接受度，以及是否會因條件欠佳導致貸款條件不佳。

2025北北桃新案最低價案。資料來源／住展雜誌
2025北北桃新案最低價案。資料來源／住展雜誌
2024北北桃新案最低價案。資料來源／住展雜誌
2024北北桃新案最低價案。資料來源／住展雜誌

捷運 房價

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