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Dream Plaza今年營運 高秀玲：招商已經完成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一集團董事長羅智先（左）、美麗事業董事長高秀玲。圖／本報系資料照片
統一集團董事長羅智先（左）、美麗事業董事長高秀玲。圖／本報系資料照片

統一集團接手原誠品信義商場、將打造為全新百貨商場「Dream Plaza」，統一美麗事業董事長高秀玲透露，目前招商已經完成，並希望在周年慶高峰前就能營運。對於外傳9月就能開幕，高秀玲則表示，確切時間還未定，但在時程規劃上都還在進度內，希望所有廠商都就位後才會正式開幕。

Dream Plaza除了6、7樓與星巴克美國西雅圖總部共同打造超越全球旗艦店的頂級門市，將是全球最大間的星巴克外，也有博客來首家實體書店，並將有局部24小時營業。高秀玲也說，部分區域的營業時間會較長，但會配合消費者的使用習慣，慢慢調整到消費者認為最適合的時間。

高秀玲表示，信義區的百貨林立，前輩們經營已經很有實績，因此是誠惶誠恐，而Dream Plaza從品牌上就會與鄰近的時代百貨做出區隔，瞄準客群為都會女性，經營模式與高雄夢時代完全不同，也會有不少獨家品牌，預計會有超過300家廠商進駐。

對於Dream Plaza的品牌細節，高秀玲也說，而為了迎合消費者需要，餐飲比重不低，但不會超過4成，而統一集團在經營百貨方面還是後進者，還是非常尊敬前輩們的經營。

至於總投資金額，統一董事長羅智先曾透露是以10億為單位，高秀玲則說，由於還沒完成，因此還未統計金額。

董事長 統一集團 消費

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