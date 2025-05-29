保守看下半年？端午獎金平均1,222元、為七年次低

端午獎金多寡，被視為半年報先行指標，你今年領到多少？根據yes123求職網29日發布的最新調查顯示，今年企業預計發放的「端午獎金」，平均金額落在1,222元，為近七年以來次低。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，「端午獎金」被視為「上半年業績」的「領先指標」之一：如果端午節發放的獎金增加了，代表「半年報」也有機會跟著成長；而且若全年度「三節獎金」也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。

不過楊宗斌更解讀，今年端午禮金發放的比例、金額、預算，都較去年略為下滑，可能與近期全球關稅、台幣匯率衝擊有關，導致企業因此預估，下半年營運前景的不確定性增加，所以針對員工福利的支出，也會轉趨保守些。

除了端午獎金，不少上班族也會收到端午禮品，其中不論公務或私人原因，在可複選狀況下，今年「最希望」收到的端午禮品，前五名分別為：「百貨、超商禮券」（41.8%）、「冰粽、點心粽禮盒」（38.8%）、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」（31.1%），以及「鳳梨酥或蛋黃酥」（30%）、「文創商品」（29%）。

第六到十名的禮品部分，又分別是：「咖啡禮盒」（22.7%）、「傳統粽子禮盒」（21.6%）、「綜合水果禮盒」（18%），以及「鮑魚或魚翅禮盒」（17%）、「養生保健食品禮盒」（15.9%）。

相反的，若觀察上班族「期待度倒數」的端午禮品，前五名又依序有：「公司自家產品或服務」（10.1%）、「酒類禮盒」（12.2%）、「包裝米禮盒」（12.8%），以及「肉品禮盒」（13.8%）、「茶葉禮盒」（14.9%）。

上述「蛇年端午禮金調查」，是由yes123求職網於2025年5月14日到5月27日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共1,066份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。