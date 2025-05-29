農十六特區「蛋黃中的蛋黃」 信義房屋：房市不易受市場波動

大環境衝擊，地段好、生活機能佳的物件更能抗風險，高雄農十六特區為北高雄知名重劃區，被譽為「蛋黃區中的蛋黃區」，信義房屋專家表示，條件好的物件，無論市場好壞，都會有需求，也因住戶素質高，維護居住環境也較積極，形成房產保值的正循環。

信義房屋高一區協理周清源表示，條件好的物件，在區域、地段、生活機能、交通便利性、住戶素質都相對優秀，而這樣的物件，無論市場好壞，只要一有釋出，還是會吸引有需求的買方購買，已超然於大環境市場的好壞。

以高雄的農十六特區為例，周清源分析，房價穩定成長，房子各方面條件好，入住率高，也因住戶素質高，對於建築、公設的維護也較積極，周邊環境的要求也更高，此外，屋主個人的經濟條件好，抵禦風險的能力也高，因此沒有降價急售的需求，種種因素讓房屋更保值形成正向循環。

信義房屋農十六店專員莊詠惇表示，條件好的物件，在大環境動盪不安時，確實較穩定，農十六特區的居民多為企業家、醫師、老師、中北部退休族，居住環境與生活品質為他們首要注重的關鍵，也因所得較高，因此即使房市轉冷，不影響買方評估跟購買動力，也因經濟水平高，不易隨著經濟變動而有拋售房屋的情形。

而農十六特區廓規劃完整，人行道退縮，行人友善，有捷運、輕軌雙重交通優勢，鄰近又有巨蛋百貨、義享天地百貨、萬豪酒店，未來還有富邦人壽將投資超過350億元、正在興建中的「捷運凹子底站旁商業區開發案」，以及聯上集團的「停35複合商場停車場開發」，未來發展性看好。

莊詠惇表示，購屋族群有首購族群，也有企業家買給子女，做資產配置。自去年第七波信用管制至今，4千萬以上的交易，仍有33筆，略有減少，不過高資產客戶表示，資金不是問題，但為分散風險進行資產配置，因此會將資金調配購買商用不動產、土地等。

莊詠惇表示，農十六特區的標準產品為1500-3800萬，單價約37-42萬。現階段正是自住族群看屋好時機，因位於房市冷靜期，市場上流通的物件較多，也因房屋稅2.0政策，多屋族也有意願出售調整手上資產，例如出售住宅，置產店面或商辦，因此現在正是一個好的轉換期，無論是自住客想換屋，或是首購想出手入場，屋主的討論意願都增加。