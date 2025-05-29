中工股東會／陶朱隱園每周6~8組來客 有望下半年傳佳音

中華工程（2515）29日舉行股東會，董事長周志明表示，陶朱隱園自農曆年後每周約有6至8組符合資格客戶參觀。每戶土地持分約60坪，超過2,000坪的生態庭園及50坪的空中花園，吸引不少潛力買家興趣，有望在下半年度傳來佳音。

另外，位於台北市松山區民生社區的都更案「鳴森大苑」（碧硯閣及鳴森苑），主打低公設，每坪開價約150~160萬起，其中碧硯閣已接近完工階段，限期推出家電簽約禮活動；鳴森苑預售案則推出低首付，訂簽金8%即可入手。

中工雲宇宙AI園區預計今年7月底外觀完成，進行後續內裝工程，2026年第2季取得使照，每坪約55萬起，目前銷售中。園區打造8,400坪景觀生態園區，設置近200米空中跑道、美食廣場、生活商店、托育中心等完善配套，同時配備30個40呎貨櫃碼頭、挑高大跨距辦公空間，滿足生產、研發、辦公多重機能廠辦需求。

中工表示，目前在手承攬工程合約總價達新台幣1,530億元，尚餘980億元待執行。其中，台塑大樓都市更新新建工程為近期重大承攬案，合約金額約230億元，預計2029年完工。台中345kV港風中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程（第一工區）及台南海水淡化廠統包工程（第一期）暨代操作維護等均順利推進中。