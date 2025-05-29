快訊

錢錢準備！任天堂Switch 2台灣7月10日開賣上市 試玩台北體驗會就能買

可頌、麥片、罐裝濃湯都上榜 為何有些食物吃完還是覺得餓？

經典賽／中華隊潛在砲手「龍仔」在3A？鄉民：媽媽是台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

端午沒獎金拿傷心…「三節」不發違法嗎？律師：不一定！但有不能不發的情況

聯合新聞網／ 周依潔 律師
《勞基法》未強制雇主發放三節獎金，若屬「非經常性給與」，公司可依法不發。（圖／Ingimage）
《勞基法》未強制雇主發放三節獎金，若屬「非經常性給與」，公司可依法不發。（圖／Ingimage）

三節獎金不發會違法嗎？

端午節快到了，華哥卻高興不起來，因為公司今年獲利不佳。能省則省，華哥決定不發放端午節獎金，希望大家共體時艱。 沒想到公告一出，員工差點把公司屋頂給掀了！ 華哥趕緊來問律師：「律師，我不發三節獎金，會不會違反《勞基法》？」

先說結論：不一定會違法！

1.發放三節獎金不是雇主義務

根據《勞動基準法施行細則》第10條，三節獎金（春節、端午節、中秋節）被歸類為「非經常性給與」，不是勞基法保障的薪資項目，所以雇主沒有「一定要發」的義務。

所以雇主不發三節獎金這件事情本身並不違法。

2.但如果合約中有約定 那就不能不發

如果公司有簽訂保障年薪的合約，而且年薪裡面包含三節獎金，那這筆錢就不是「獎金」，而是「薪資」的一部分。

這種情況下，雇主就不能單方面說不發就不發，否則可能違反契約義務，甚至觸法。

而如果作為受雇員工的朋友，碰到公司突然停發三節獎金，妨查一下自己的聘僱契約，看看是不是有「年薪包含三節獎金」的約定。如果有，就可以依法主張自己的權益。

也許公司當前有些困難，但透過溝通，或是也可以用其他可負擔的方式表達感謝，讓員工感受到被重視的溫暖。

◎本文內容已獲 周依潔律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

雇主 薪資 端午節 春節 中秋節 三節獎金

相關新聞

端午沒獎金拿傷心…「三節」不發違法嗎？律師：不一定！但有不能不發的情況

三節獎金不發會違法嗎？ 端午節快到了，華哥卻高興不起來，因為公司今年獲利不佳。能省則省，華哥決定不發放端午節獎金，希望大家共體時艱。 沒想到公告一出，員工差點把公司屋頂給掀了！ 華哥趕緊來問律師

北士科隱形地王揭密！拿首張商辦建照、砸20億獵洲美農地...88歲楊太太的慢富學

曾在北士科整合土地的建商，多少都接觸過這位資產遍布軟橋段至新洲美段的楊太太。她投入洲美平原近20億元重本，以獨特慢富哲學，成為北投地產市場上舉足輕重的隱形地王；像是位於承德路六段，取得北士科第一張建照的辦公大樓「華固創富中心大樓」，便是由她與華固建設共同開發。

Dream Plaza今年營運 高秀玲：招商已經完成

統一集團接手原誠品信義商場、將打造為全新百貨商場「Dream Plaza」，統一美麗事業董事長高秀玲透露，目前招商已經完...

農十六特區「蛋黃中的蛋黃」 信義房屋：房市不易受市場波動

大環境衝擊，地段好、生活機能佳的物件更能抗風險，高雄農十六特區為北高雄知名重劃區，被譽為「蛋黃區中的蛋黃區」，信義房屋專...

中工股東會／陶朱隱園每周6~8組來客 有望下半年傳佳音

中華工程（2515）29日舉行股東會，董事長周志明表示，陶朱隱園自農曆年後每周約有6至8組符合資格客戶參觀。每戶土地持分...

亞泥：導入 AI 建構新優勢 配息2.2元 連40年發股利

亞泥昨（28）日舉行股東常會，在全球經濟波動與兩岸水泥市場壓力下，依然展現經營韌性與產業實力。該公司2024年合併稅後純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。