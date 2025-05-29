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端午沒獎金拿傷心…「三節」不發違法嗎？律師：不一定！但有不能不發的情況
三節獎金不發會違法嗎？
端午節快到了，華哥卻高興不起來，因為公司今年獲利不佳。能省則省，華哥決定不發放端午節獎金，希望大家共體時艱。 沒想到公告一出，員工差點把公司屋頂給掀了！ 華哥趕緊來問律師：「律師，我不發三節獎金，會不會違反《勞基法》？」
先說結論：不一定會違法！
1.發放三節獎金不是雇主義務
根據《勞動基準法施行細則》第10條，三節獎金（春節、端午節、中秋節）被歸類為「非經常性給與」，不是勞基法保障的薪資項目，所以雇主沒有「一定要發」的義務。
所以雇主不發三節獎金這件事情本身並不違法。
2.但如果合約中有約定 那就不能不發
如果公司有簽訂保障年薪的合約，而且年薪裡面包含三節獎金，那這筆錢就不是「獎金」，而是「薪資」的一部分。
這種情況下，雇主就不能單方面說不發就不發，否則可能違反契約義務，甚至觸法。
而如果作為受雇員工的朋友，碰到公司突然停發三節獎金，妨查一下自己的聘僱契約，看看是不是有「年薪包含三節獎金」的約定。如果有，就可以依法主張自己的權益。
也許公司當前有些困難，但透過溝通，或是也可以用其他可負擔的方式表達感謝，讓員工感受到被重視的溫暖。
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