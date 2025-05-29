台中市蓋超巨蛋 已有國際團隊提經營規劃

經濟日報／ 本報綜合報導

備受各界矚目的台中「超巨蛋」開發案，台中市政府昨（28）日公告將落腳台中水湳經貿園區，初估總投資金額超過400億元。

據了解，目前已有一組擁有舉辦國際賽事、有實際經營國際場館的國際團隊，向市府提出規劃構想書。市府預計明年中公告招商，明年底前完成簽約，2030年完工營運。

台中「超巨蛋」落腳水湳經貿園區，藍綠議員、不動產界都關切交通配套，該如何快速疏散至少2萬至4萬人。台中市長盧秀燕說，國外的巨蛋處理類似問題，會打造地下輸送帶，台中也將比照規劃，也會為周邊會展中心、轉運中心等搭建空中廊道。

民進黨市議員陳淑華認為，超巨蛋選在水湳經貿園區興建，應是市府基於行政便利，用地已在且產權完整，只需都市計畫變更作業，可節省時間。不過，當年水湳經貿園區的都市計畫未設算巨蛋人潮、車潮，動輒3、4萬人流，恐對水湳造成巨大交通衝擊，須及早規劃因應。

國民黨台中市議會黨團書記長李中說，該選址還是有交通接駁問題，希望市府現在就開始規畫。

大台中不動產公會理事長王至亮說，業界樂觀其成，但也建議蓋大巨蛋，交通、捷運等都要到位，首重交通不打結，30分鐘內要安全疏散3萬人。（記者宋健生、陳敬丰、余采瀅、趙容萱、陳秋雲）

都市計畫 國民黨

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