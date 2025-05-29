量子覺知手札／約束

經濟日報／ 瑞瑟

想要自由是每個人的天性，也是我們生活的終極目的，因此許多受薪族想自行創業，除了逃離被掌控的痛苦，也想過那種不受任何約束，可任意決定要什麼的老闆生活。

只是，一旦成為負責人後，在各種的生存壓力下，真的能無憂地快樂過日子嗎？還是每天忙得比當上班族更累？

由於量子覺知時代強調一切都有無限可能，但都不能確定，因此，在獲得必須先付出代價下，若能覺察自己的終極欲求，並用來框限相關的活動，就有可能心想事成。

（作者是資深企業顧問）

壓力 創業 上班族

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量子覺知手札／打破現況

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