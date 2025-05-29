ESG最前線／導入ISO 45001 打進國際供應鏈

當前國際供應鏈環境變化迅速，企業面對的不僅是價格與品質的競爭，更包括社會責任與風險管理能力的展現。特別是在永續發展與職場安全衛生備受重視的趨勢下，愈來愈多全球品牌將職業安全衛生視為供應商合作的基本條件。ISO 45001作為全球通用的職業安全衛生管理系統標準，正成為企業進入國際供應鏈的關鍵門票。

ISO 45001是由國際標準化組織（ISO）於2018年發布，旨在協助組織建立一套系統性、預防導向的職安衛管理架構。它強調風險辨識、持續改善與利害關係人的參與，涵蓋從高階管理到基層員工的全面性制度。

與傳統的安全管理措施不同，ISO 45001要求企業納入戰略思維，將職業安全衛生整合進企業營運核心，有效降低工傷事故風險與營運中斷機率。

在全球供應鏈管理實務上，ISO 45001具有高度辨識度與可信度，成為品牌商、國際買主及跨國企業評估供應商職安衛績效的主要依據。許多國際客戶會在供應商遴選或續約階段，要求提供ISO 45001證書作為合規與風險控管的證明。沒有此項認證，供應商不僅難以取得訂單，更可能在ESG評比、RBA（責任商業聯盟）稽核或歐盟供應鏈盡職審查中被排除在外。

導入ISO 45001不僅能提升職安衛制度，更有助於企業形象與商業機會的拓展。

以一間台灣中型零件製造商為例，透過導入ISO 45001成功降低工傷發生率、提升員工滿意度，並在三年內打入歐洲車廠供應鏈，顯示出職安衛投資的實質回報。這不僅代表合規，更代表企業對員工健康與社會責任的承諾，進一步強化國際客戶對其信任。

放眼未來，職場安全不再只是企業內部的議題，而是供應鏈治理的重要一環。在各國政府逐步強化對供應商的人權與安全要求下，具備ISO 45001認證的企業更能展現其負責任的經營態度與全球競爭力。

因此，ISO 45001已不只是提升內部管理效能的工具，更是企業邁向永續與國際市場的職安護照。掌握這項標準，等同於在變動的全球供應鏈中，取得穩定與成長的關鍵契機。

（作者是威煦軟體開發公司總經理）