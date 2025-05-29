智慧經營／亞昕集團創辦人姚連地 精準獵地 逢低搶進

亞昕集團創辦人、總裁姚連地在業界中號稱「林口王」，近年版圖更走向國際，並跨入飯店業，姚連地表示，自己的經營策略一向是「逢低布局」，愈是不景氣的時候，愈要買地，海外布局也是一樣道理，一方面為了避險，一方面看好當地的未來發展。

闖蕩40年悟出訣竅

姚連地在業界中很有一套經營理念，他僅國中畢業、高中肄業，但由於早早就出社會，反而培養出看地眼光，他表示，自己處在房地產業超過40年，什麼大風大浪都見過，也在這之中慢慢摸索出經營訣竅。

1987年姚連地第一次買地，當時在林口買了一塊50坪土地，並蓋了他人生第一個建案，是一個只有四戶的四層樓公寓，沒想到房子還沒蓋好就賣光了，這一步為他增添了不少信心，也就是這一步，讓姚連地決定要深耕房地產市場，後來公司規模一步步擴大，成長茁壯到了今日。

市場上有一句俗語「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼。」姚連地笑說，其實這句話還真有一個道理在，自己買地哲學就是逢低買進，因為市場大熱時，土地價格一直漲，追高就容易有風險，反而是市場低迷時，競爭者少，就容易買到好的土地，像是林口、台中、新竹等都是例子。

瞄準生活機能優勢

至於對於買房子的看法，姚連地認為，買房跟買地一樣，若景氣不好時，就要更積極去看屋，因為往往這時候能挑到好產品，議價上也會有較多的空間，不過看好國內房市長期發展，只要是剛性需求，任何時候都可以買房，但需要注意，得瞄準在擁有生活機能、交通建設等優勢的地段條件，這也是自己的購地邏輯。

值得一提的是，近年來亞昕（5213）也走出台灣，面向國際市場，更跨入飯店業，布局多年的馬來西亞馬六甲大案「亞昕The Rise」飯店剛開幕，建案則是自去年底開始銷售認列。

國內建案成績賣的不錯，為何會大刀闊斧，選擇到海外布局，另市場好奇，姚連地透露，其實會去海外布局，最大的原因就是為了避險，區域鎖定東南亞，評估過後，發現馬來西亞的潛力相當大，一來是國家基礎建設完善，二來馬來西亞是東南亞國民所得第二高，去年GDP成長達5.2％，所以才會前進海外市場。

挺過危機展現韌性

姚連地表示，不論是國內、海外的布局，自己一向是樂於挑戰，因為「人就是要在適度的壓力下才會成長」，就像過去40年來，房地產業者經歷過金融海嘯等危機，但只要撐下來的公司都有一定的韌性，現在的目標就是每一天都要跟昨天的自己比，每一天都要比昨天更進步，每一年都要比前一年有成長。

姚連地也鼓勵年輕人，要掌握自己命運跟安排，趁著年輕時不要怕、多學習、多廣結善緣，就算跌倒了，也有時間快速復原，再度站起來，而自己一路以來也結交到不少肝膽相照的好友，亞昕就是象徵亞洲的太陽，有旭日東昇的含義，希望透過實在的打拚、優良創新的經營理念，未來替消費者蓋出更好的房子，創下更好的佳績。