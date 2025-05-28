「中研講堂」金山開講 知識也能很日常

「中研講堂」讓知識也能很日常。廣受歡迎的「中研講堂」科普講座28日來到新北市金山高中，吸引超過300名師生及民眾參與，由中研院的研究人員開講，從《易經》的古老智慧談到地震與火山的地球科學。這場橫跨古今的講座，以知識貫穿日常生活，增添了以古鑑今的趣味。

中研院秘書處處長曾國祥表示，人類對世界的探索，源於兩種基本的好奇：一是對人類社會、歷史與文化的理解，讓我們從古鏡中窺見歷史的深處，二是對自然結構與運作機制的追尋，引領我們見微知著，希望藉由這次講堂，讓專業的知識走出研究室，走進每一位民眾的生活。

「中研講堂」首場講座由中研院中國文哲研究所副研究員陳威瑨主講，題為「面對《易經》占卜文化」。陳威瑨帶領聽眾認識《易經》如何從古代的占卜手冊，轉化為儒家重要經典。他也點出現代人對占卜文化趨之若鶩，反映出人們對未知、未來的深層不安。然而，《易經》自古便不僅是算命工具，更蘊含「天人合一」、「修身養性」等深厚的哲學意涵。

陳威瑨也提醒，「現代社會占卜仍然盛行，卻也容易淪為迷信或詐騙的工具，正確理解《易經》的關鍵在於正向積極的觀念—唯有自身的行動，才是真正影響吉凶的主因。」

除了翻閱古籍，陳威瑨更借鏡南宋儒者朱熹的觀點，提醒大家，與其把《易經》當成命運預測機，不如學會從中找到安定心靈、提升自我的智慧。在陳威瑨的帶領下，金山的學子與民眾們從全新角度，打開這部千年經典的「隱藏副本」。

緊接著第二場講座，則由中研院地球科學研究所副研究員黃信樺以「地球健檢師之路：從地震、火山到能源轉型」為題。特別的是，金山高中所在金山、萬里一帶，正位於大屯火山系統與基隆外海海底火山群的活動區域，地底下正蘊含著巨大的能量。黃信樺量身打造主題，引導在地學生認識腳下的大地脈動，體會地球科學與生活的緊密關聯。

黃信樺將地震波比喻成地球的「心電圖」，科學家運用分散式光纖感測技術（DAS）等新工具，如同醫生聽診地球，不僅能早期偵測斷層異動與火山活動，更能探索深層地熱等永續能源的潛力。黃信樺提醒聽眾：「熟悉的陽明山、大屯山群、甚至金山外海的海底火山，未來都可能成為關鍵的地熱能源基地。」透過這場生動的講解，同學們不僅掌握地球科學的知識，也重新認識腳下這片土地如何悄然接軌世界脈動，成為永續發展的重要一環。

這場融合古今智慧、橫跨哲學與科學領域的講座，吸引眾多師生與民眾熱情參與，現場座無虛席，金山國小科學班學生也專程前來，一同參加這場知識饗宴。

金山高中陳同學表示，「這場演講讓我在課本以外，更加了解大屯火山群的內部結構，也了解到科學技術在火山監測上的重要性。」，林同學表示，從來沒想過《易經》能從理性角度來解讀，「還能學習到《易經》占卜的方法，非常有收穫。」

更多關於「中研講堂」的活動資訊，可持續關注中央研究院官方網站及臉書專頁。此次演講內容也將於活動後錄影剪輯，並發布於中研院YouTube頻道，讓全台民眾都能一同參與這場科學與人文的盛宴。