華航展翅 2025年獲利拚新高 看好台幣升值、油價走跌加持營運

華航（2610）昨（28）日東股會通過2024年各項財務報表，每股配發現金股利0.79元。面對國際政經局勢與市場多變挑戰，華航表示，看好今年油價持續走低、新台幣走升，這兩大因素推動下，有助於華航深蹲後再跳高、跳遠，今年拚獲利持續刷新新高紀錄有正面挹注。

華航董事長高星潢指出，台幣升值有利刺激暑期旺季訂位，油價走跌對華航全年的獲利也有挹注，華航長期整合客、貨機資源，推動「穩健布局、精準布點」策略，隨著新機陸續交機將進一步提升全球競爭力。

華航昨日股東會補選二席董事，新任董事分別為中華航空事業發展基金會代表人謝委呈及行政院國家發展基金管理會代表人熊正一。

華航2024年營收1,751.82億元，年增8.35%，全年稅後純益143.83億元，每股稅後純益（EPS）2.38元，全年合併營收、獲利、EPS皆創下歷年來最佳成績。全球旅運需求強勁，新機未交機前，華航積極透過延租及增租飛機穩定運能，整合客貨運資源。

高星潢表示，為滿足客貨運市場持續暢旺，並提升航機服務效能，華航積極執行機隊汰舊換新計畫及擴大航網規模。十架777F貨機全數到位，新世代窄體客機A321neo已交付17架，投入東北亞、東南亞及兩岸航線擴充運能，全機隊28架預計2027年交付完畢；未來更將陸續引進24架787新廣體客機，擔任中長程及區域航線主力機型。同時，華航也完成簽署新型廣體客機與貨機採購訂單，包含十架A350-1000客機、十架777-9客機及四架777-8F貨機，預計自2029年起陸續交付。

華航總經理陳漢銘表示，為提供旅客優質飛行體驗，將啟動15架A350-900客艙升級計畫，並配合787新廣體客機交付，全面導入最新機上座椅、高畫質影視娛樂系統及機上Wi-Fi服務，強化旅客優質飛行感受，提升市場競爭力。透過優化官網與App購票流程，加上推動機器人客服應用等資訊科技應用系統，打造旅客便捷服務。