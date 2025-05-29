亞泥喊話政府加速處理傾銷案

亞泥（1102）昨（28）日舉行股東常會，外界關注兩岸水泥市場面臨的挑戰，針對國內市場，總經理李坤炎表示，進口水泥在台灣已構成傾銷事實，希望政府加速處理，讓台灣水泥業更具韌性；針對大陸市場，亞泥將不畏市場挑戰維持高度競爭力。

李坤炎指出，面對低價進口水泥傾銷，過去一年多業者向經濟部以及財政部申請調查，目前已經確定構成傾銷事實，財政部7月會判定適當的反傾銷稅，對水泥業來說是正面消息，他呼籲政府應「適當的鼓勵和適當的保護」，希望加速處理傾銷案，讓台灣的水泥業更具韌性。

另外，大陸水泥市場已由過去的高速成長進入結構性調整階段，預期人均年消耗量將從過往高峰的1.3噸下滑至0.9噸。

未來三至八年若缺乏公共工程支撐，再加上房地產去化，大陸水泥需求勢必進一步下降，企業將面臨「比的是生存力與成本控管力」的新挑戰。

亞泥執行副總暨財務長吳玲綾表示，亞泥仍看好長江中下游的區位優勢，具備船運便利與市場接近性，加上近年透過降本提效，「亞泥中國控股公司目前仍有人民幣90億元現金， 在大陸市場有足夠的實力打長久戰。」

針對台灣今年展望，李坤炎表示，台灣房地產景氣今年看似保守，公共工程的需求量卻有增加，預估今年水泥需求量將與2024年相近，首季甚至小幅成長2%~3%，混凝土需求量估將持平。

此外，台灣水泥用量一年約1,200萬噸，混凝土約4,000~5,000萬立方米，今年仍將維持一致的水平。

對於子公司亞東預拌今年的表現，李坤炎指出，預期今年績效不僅不會差，很有可能比去年更好，創下營運新高。