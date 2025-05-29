亞泥：導入 AI 建構新優勢 配息2.2元 連40年發股利

亞泥（1102）昨（28）日舉行股東常會，在全球經濟波動與兩岸水泥市場壓力下，依然展現經營韌性與產業實力。該公司2024年合併稅後純益達129億元，每股稅後純益（EPS）3.86元，昨日股東會通過每股現金股利2.2元，現金殖利率達5.2%，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。

亞泥自1962年掛牌以來，連續63年獲利、連續40年配發股利，自2018年起更年年創下稅後淨利破百億紀錄。總經理李坤炎表示，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，深耕核心本業，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構，維持長期競爭力。

亞泥表示，近年來垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；並進一步將AI導入營運管理、職場安全以及永續治理等環節，透過數位轉型提升決策效率與產業效能，建構新優勢。

在多角經營方面，亞泥積極跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀、裕民航運等企業，深化全球市場版圖。2024年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達49.48%，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。

亞泥致力推動轉型，除發行首本TNFD報告，擘劃與自然共存永續藍圖，也通過SBTi（國際科學基礎目標倡議組織）2030年1.5°C減碳目標承諾，具體響應全球氣候行動。亞泥率先完成全產品透明碳履歷，旗下墁砌水泥碳標籤為業界最低。這些成果不但登上聯合國COP29氣候峰會，連兩年入選S&P Global標普全球永續年鑑，名列全球建材產業前10%，躋身國際永續領先行列。

展望未來，亞泥將持續以「厚植本業、多角發展、邁向永續」為關鍵戰略，兼顧穩健收益與長期價值，打造具高度抗風險與國際競爭力的企業體質，亞泥正以行動證明，是資本市場中極具潛力的投資選擇。