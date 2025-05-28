無懼高屋齡！老透天交易熱 今年平均一天賣約1.3棟

台北市透天老屋交易夯，據實價登錄資料顯示，去年台北市成交近500棟屋齡逾25年以上的透天老屋、平均一天賣約1.3棟，顯見老透天交易頗熱。

信義全球資產公司總經理林三智表示，台北市土地資源稀缺，坐落精華地段、產權單純、且屋齡偏高的透天產品，是重建開發優質潛力股，吸引建商、高資產客群出手。

信義全球資產公司統計實價登錄資料發現，2024年台北市共成交469件屋齡25年以上透天老屋，較2022年的357件，增加112件，且交易件數呈現連三年上升走勢，顯示屋齡逾25年以上的透天老屋備受買方高度關注。

林三智表示，透天老屋產品可歸納出三大交易趨勢。

林三智觀察，近期股市震盪，金融環境受川普關稅政策因素影響，呈現高度不確定性，法人機構、高資產客群的資金積極轉向穩健、抗通膨的標的停泊。而布局優質地段精華不動產，長期持有具資產保值優勢，開發改建後還可創造增值機會，是現階段抵抗市場震盪、有利資金長遠布局的優質資產配置選項。

不過林三智提醒，近期市場對產權單純的全棟透天產品交易熱度趨高，然而也出現部分老舊透天物件，由於屋主對價格期望甚高，導致在市場上流通時間延長、仍尚未順利完成交易的情形。