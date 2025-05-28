快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

6事業合船進口玉米...聯合行為展延 公平會有條件通過

中央社／ 台北28日電

台灣業者合船進口玉米行之有年，公平會認為，此事雖屬聯合行為，但台灣幾乎全仰賴進口，此舉有益整體經濟利益及公共利益，今天委員會議決議有條件同意延展6家事業合船進口玉米聯合行為期限5年。

玉米是養殖畜禽飼料最主要原料，台灣幾乎全仰賴進口，業者為了降低玉米進口成本，採行合船進口模式已經行之有年。

大成長城公司等6家事業合船進口玉米，之前已經申請聯合行為例外許可，公平會於109年5月21日附加負擔予以許可，因許可期限將屆，因此大成長城公司等6家事業依公平交易法第16條第2項規定，申請延展許可期限。

公平會今天委員會議通過，依公平交易法第15條第1項但書第5款及第16條第2項規定，准予大成長城企業股份有限公司等6家事業延展合船進口玉米的期限5年，許可期限至119年5月31日止。

公平會認為，業者合船進口玉米，可降低進口成本，分散風險，並節省採購成本。此外，玉米是自由進口商品，事業可自由選擇參與合船進口、自行貨櫃進口或直接由穀物供貨商以專船銷售，進口管道多元，市場上也有其他合船組或進口業者相互競爭，此案的合船組業者有誘因將節省的成本反映在售價上，進而使相關經濟效益擴散至消費者。

綜合上述考量，公平會指出，實施合船進口玉米有益於整體經濟及公共利益，因此准予附加負擔許可延展期限5年，負擔內容主要包括申請人不得利用此許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為；申請人不得利用此許可限制任一申請人自由決定其合船進口數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將此聯合行為的執行情形，按季函報公平會。

玉米 消費 公平會

延伸閱讀

新冠疫苗打氣再起！高雄網友爆料被收取疫苗冷凍費 衛生局：違法

公務員特殊查核辦法 擬新增3年複查擴大適用法律範圍

金管會下會期重提大股東干政修法 強化干政行為實質認定

應徵「除蟎師」得先買機器？ 大學生打工竟背債15萬元

相關新聞

無懼高屋齡！老透天交易熱 今年平均一天賣約1.3棟

台北市透天老屋交易夯，據實價登錄資料顯示，去年台北市成交近500棟屋齡逾25年以上的透天老屋、平均一天賣約1.3棟，顯見...

東元電機與林業保育署嘉義分署攜手合作 實踐企業永續承諾

東元電機（1504）秉持永續發展精神，近日與農業部林業及自然保育署嘉義分署及台灣千里步道協會共同完成「特富野古道修復活動...

大同破釜沉舟 轉型路上的關鍵時刻

大同因2009、2010年兩項移民署標案觸法，遭公共工程委員會停權三年。這在台灣大力推動能源轉型之際，無疑直接衝擊其占營收近半的電力事業群。．．．

中國工程師學會聯合年會 主題為數位科技驅動低碳轉型

中國工程師學會高雄市分會、中國電機工程學會高雄市分會及中國機械工程學會高雄市分會於28日假中鋼集團總部大樓國際會議廳，盛...

正崴旗下森崴能源報捷 取得離岸風電700MW開發權

正崴集團（2392）旗下再生能源系統廠森崴能源（6806）喜獲捷報，總經理胡惠森28日表示，公司近期已與能源署正式簽約，...

2025年中國工程師學會聯合年會 聚焦數位科技與低碳轉型

中國工程師學會高雄市分會、中國電機工程學會高雄市分會及中國機械工程學會高雄市分會於28日在中鋼集團總部大樓國際會議廳，盛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。