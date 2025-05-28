東元電機與林業保育署嘉義分署攜手合作 實踐企業永續承諾

東元電機（1504）秉持永續發展精神，近日與農業部林業及自然保育署嘉義分署及台灣千里步道協會共同完成「特富野古道修復活動」，展現企業對環境保護與社會責任的積極投入。此次修復作業歷時三天兩夜，由東元電機員工志工在專業步道師指導下，以人工徒手、就地取材方式，成功修復長29公尺、平均寬1.8公尺的步道，為國土永續貢獻心力。

東元電機董事長利明献表示，公司品牌宣言「永續，源自於驅動美好、攜手共進」不僅體現於產業創新，更強調在社會與環境層面的永續實踐。此次與林業保育署的合作，源於2024年東元獎人文類得主吳茂成先生對在地創生與山海圳國家綠道的推動。東元科技文教基金會為此特別開發「台灣的朝聖之路：山海圳國家綠道智能服務APP」，深化民眾對台灣人文風土的理解。隨後，東元電機更與林業保育署簽訂四年合作協議，正式啟動企業志工參與自然修復的行動計畫。

東元電機於5月16日首次舉辦「特富野古道手作步道工作假期」公益志工活動，消息一出即報名額滿，最終由副董事長吳素秋及總經理高飛鳶親自帶隊，率領32名志工前往嘉義阿里山鄉的特富野古道。志工們在海拔1,600多公尺的山區，徒手搬運石塊，以「就地取材、以舊修舊」的原則鋪整步道，以最低干擾方式保護自然棲息地。

這次活動不僅修復了步道，也安排了生態導覽課程，讓志工們深入了解山區多樣生態與林業歷史。副董事長吳素秋特別指出，特富野古道棲息著台灣特有種山椒魚，其對棲地的高度依賴性，使得徒手修復步道更顯重要，以避免破壞其生存環境。總經理高飛鳶強調，東元電機長期投入ESG行動，期望透過實作型公益活動，深化環保意識，並號召更多企業一同守護台灣山林。

特富野古道作為山海圳國家綠道中的重要一環，原為鄒族獵徑，後轉為日治時期「水山線」運材鐵道，沿線自然景觀與歷史遺跡交織。東元電機表示，從國家綠道智能服務APP到手作步道，公司具體展現科技、人文與行動融合的永續理念，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中氣候行動（SDGs13）、陸域生態保育（SDGs15），以及透過夥伴關係（SDGs17）促進自然與文化資產保護，為建構永續城鄉（SDGs11）貢獻心力。