中國工程師學會聯合年會 主題為數位科技驅動低碳轉型

中國工程師學會高雄市分會、中國電機工程學會高雄市分會及中國機械工程學會高雄市分會於28日假中鋼集團總部大樓國際會議廳，盛大舉辦114年聯合年會，年會主題為「以數位科技驅動低碳轉型」，250人工程菁英齊聚，交流及探討產業未來的創新挑戰與永續發展。

聯合年會中鋼董事長黃建智到現場致意，中鋼總經理陳守道以中工會高雄市分會理事長兼大會主席的身份出席，他說，面臨全球氣候變遷與數位化浪潮交織下的嚴峻挑戰，惟有加速數位科技發展驅動低碳轉型，方能有效提升產業的競爭力與韌性。

陳守道舉例說明，強調中鋼近年來擘劃「二軸三轉」經營策略，對內戮力推動數位轉型及低碳轉型外，對外更積極攜手下游用鋼產業緊密合作，共同推動供應鏈轉型，並透過高值化精緻鋼品的開發，來創造更高的產業價值。

陳守道指出，期許本次年會透過各工程技術專業領域間的交流，啟發技術創新應用，共創工程領域的低碳永續新未來。

中山大學教授蔡維哲說，全球經貿劇烈重組的時代，工程師的角色益發重要，已躍升為國家經濟安全的守護者，並以美日鋼鐵收購案和英國政府接管中企鋼廠等案例，說明基礎工業對國安的戰略價值，在面對美國「對等關稅政策」帶來的挑戰，台灣工程師憑藉在歷次經濟變局中展現的韌性，正迎來前所未有的機遇，透過技術創新實現高值化轉型、跨領域整合、數位低碳轉型、關鍵技術自主等領域發揮關鍵作用，為台灣在印太地區供應鏈去風險化浪潮中找到安全且具競爭力的戰略定位。