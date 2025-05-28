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正崴旗下森崴能源報捷 取得離岸風電700MW開發權

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
森崴能源總經理胡惠森。攝影/陳昱翔
森崴能源總經理胡惠森。攝影/陳昱翔

正崴集團（2392）旗下再生能源系統廠森崴能源（6806）喜獲捷報，總經理胡惠森28日表示，公司近期已與能源署正式簽約，順利取得台電離岸風電3-2期共六個案場（約700MW）開發權利，預估一年可生產30億度電，成為台灣儲能與綠電主要供應商，並藉此插旗表後儲能管理市場。

胡惠森透露，公司在本月9日已與能源署簽約，取得上述案場開發權利，估計未來投資金額上看千億元，並成為國內儲能業界投資金額最大的業者，同時綠電供應規模也將同步擴大，供應量將晉升為第一大或第二大的業者。

針對客戶開發部分，胡惠森表示，目前公司已經為幾個鋼鐵業與石化業等客戶規劃表後除能館理，未來營運範圍也將從綠電供應延伸到電力管理，提供表後儲能規劃。

據悉，森崴能源目前在儲能業務的主要客戶包括世紀鋼（9958）與部分石化業者。胡惠森指出，因應半導體與其他科技廠對RE100的承諾需求，未來台灣綠電需求勢必將逐年成長，而森崴能源目標是協助台廠尋求綠電，並且力保供電穩定，藉此全力打造ESG生態系。

業界人士指出，自從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布輝達海外總部將設置在台灣北士科後，定錨台灣將成為AI產業供應鏈的中心，在不仰賴核能的情況下，唯有持續擴大風力、太陽能等再生能源發電量，未來才能支撐AI所帶來的高耗能。

然而，無論是風力或太陽能都屬於間歇性能源；換言之，當風不再吹或者落日後，電力來源也將隨之中斷，因此必須透過儲能系統，將再生能源保存起來，藉此供應AI資料中心全天候運作，促使儲能需求正逐漸提升。

森崴能源今年前四月營收70.61億元，年增96.2%，成長動能來自離岸風電主要工程開始施作，並依照進度認列收入所致。法人表示，隨著森崴能源取得台電離岸風電開發權利後，預料未來營收有望持續擴大，整體營運展望樂觀。

離岸風電 綠電 太陽能 再生能源

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