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加大投資AI 嘉里大榮將發展智慧物流

中央社／ 台北28日電
嘉里大榮董事長沈宗桂。（邱馨儀／攝）
嘉里大榮董事長沈宗桂。（邱馨儀／攝）

嘉里大榮董事長沈宗桂表示，AI科技今後在物流產業將扮演重要角色，將加大投資，加快智慧物流的發展，透過AI路順及客服，降低碳排、節省成本、提升利潤。

嘉里大榮今天召開股東常會，去年營收達新台幣127億元，年增5%；合併稅後純益達10.5億元，每股盈餘2.25元，會中通過配發每股現金股利1.65元。

嘉里大榮核心業務包括高科技物流、路線運輸、常低溫倉儲管理及低溫配送、醫藥物流、快遞配送及拖櫃業務，並整合海空運、報關及保稅倉儲等供應鏈服務。

嘉里大榮指出，近年積極以科技創新，強化數位轉型動能，去年導入AI語音系統及數據分析，再造作業流程，提升效率，未來亦將加大AI與智慧物流系統的投資，強化路順、降低里程及油耗，提升效率及利潤。

營運據點方面，嘉里大榮強調，新啟用的新北汐止物流中心聚焦服務雙北地區及生技產業；高雄前鎮物流中心則整合集團資源，支援大高雄地區常溫集配、拖櫃運輸與醫藥冷鏈服務。屏東潮州所預計於今年遷址擴大營業，民國115年將啟用屏東新營運據點並加入冷鏈配送服務，進一步擴大高屏地區的客戶服務。

物流 營收 人工智慧 AI

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