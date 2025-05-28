快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

KPMG 打造「躍動大南方」平台 助攻南部產業轉型升級

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業成立啟動「躍動大南方資產創新平台」，主席陳俊光(左二)、執行長施威銘(左三)率金融服務產業協同主持人陳世雄(左一)、亞太業務發展中心協同主持人廖月波(右一)等專業團隊，共同攜手在地與海外企業，創新南方產業生態圈。業者提供
KPMG安侯建業成立啟動「躍動大南方資產創新平台」，主席陳俊光(左二)、執行長施威銘(左三)率金融服務產業協同主持人陳世雄(左一)、亞太業務發展中心協同主持人廖月波(右一)等專業團隊，共同攜手在地與海外企業，創新南方產業生態圈。業者提供

KPMG安侯建業28日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與南部在地優勢，協助金融機構擴展財富管理業務、企業推動資產重整與數位轉型，並加速ESG、永續金融、家族傳承等關鍵議題落地。

KPMG指出，平台聚焦五大服務核心，一是「金融創新與資產管理中心」，協助金融機構與高資產客戶進行資產配置、跨世代傳承及風險控管，並導入AI、數位資產、API與Open Banking等創新應用。二為「雙向投資加速器」，串接台灣與國際市場，協助海外企業落地南部，並輔導在地企業拓展東南亞，提供跨境稅務、併購整合與市場策略顧問。

三是「隱形冠軍培育計畫」，針對具潛力的南部中小企業，量身打造財務健檢、數位升級與ESG導入方案，協助企業邁向全球供應鏈核心。四是「創新生態圈推進器」，與市府、產業及學研機構合作，推動新創加速器、創投媒合與技術驗證，強化傳產與新創跨界合作。五則是「在地連結與產官學整合」，透過定期論壇與產業對話，促進政策落地與產業升級連動，深化區域創新生態。

主席陳俊光表示，「亞洲資產管理中心」是驅動台灣產業轉型與區域平衡發展的核心戰略，KPMG希望透過此平台，協助企業掌握政策紅利、拓展創新場景，將南部打造為亞洲資產管理與產業鏈整合的重要據點。

執行長施威銘則指出，KPMG多年深耕大南方，從陪伴金融機構進駐亞灣區、協助高資產生態圈建構，到推動綠色金融科技、家族傳承與企業升級，持續以行動實踐對南部經濟的承諾。

此外，KPMG亦透過「新欣向南」計畫，協助南部隱形冠軍導入數位工具與ESG策略，吸引國際投資，搭建國際資本與產業互聯平台。同時與高雄市政府及數位時代合作「亞灣新創大南方」計畫，扶植新創企業拓展資金與市場，促進跨世代創業對話，為南部創新注入新動能。

KPMG強調，未來將持續擴大在南部的投入，整合財稅、科技、風險與戰略規劃等專業能力，協助企業在轉型浪潮中降低風險、提升效率，加速創新落地，打造具國際競爭力的南方產業新生態。

生態 新生 ESG

延伸閱讀

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

新店里長買春疑雲驚動侯友宜 當事人盼勿升級成政治事件

一銀及台銀統籌主辦 永豐餘投控及中華紙漿92億ESG聯貸案

台企銀首發《氣候暨自然相關財務揭露報告書》實踐ESG

相關新聞

金管會曝台幣升值1元 整體壽險業約有2千億損失

立委賴士葆今天在立院財委會詢問台幣升值對壽險業的匯損衝擊，金管會主委彭金隆指出，壽險業可運用資金共37兆資金，現在有23...

警示戶超標 銀行局長：上周已發函三家銀行限期改善

金管會所統計的全國警示戶，在第一季已超過15萬戶，達15萬0928戶，對此銀行局長童政彰指出，銀行局上周已正式發文，有三...

金管會下會期重提大股東干政修法 強化干政行為實質認定

外界矚目金管會將如何重提「大股東干政」法案，金管會今日指出，除了朝權責相符和資訊透明二大原則來推動修法之外，有別於先前，...

KPMG安侯建業啟動「躍動大南方資產創新平台」

KPMG安侯建業宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，整合全球資源與在地優勢，協助在...

KPMG 打造「躍動大南方」平台 助攻南部產業轉型升級

KPMG安侯建業28日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與南部在地優勢，協助金融機構擴展財富管理業務、企業...

中信銀「家族辦公室升級服務」 搭配主動式投資諮詢

中信銀行深耕高資產財富管理逾20年，觀察到家族企業傳承與資產配置日益複雜，為滿足財富超高資產客群需求，中國信託銀行28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。