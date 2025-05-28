關稅衝擊成購屋曙光？專家曝「一族群受影響」：趁機多看、多議價

房市自去年第七波選擇性信用管制後逐漸冷卻，加上對等關稅、國內外經濟局勢不穩，市場不確定性升高，衝擊買賣雙方信心。信義房屋北投捷運店經理張育綸指出，目前主要受影響的是投資族，交易熱度雖不如過往，但已有議價空間，自住型買方不妨趁機多看屋、議價，有機會用不錯價格入手。

觀察一線狀況，張育綸表示，不論預約看屋或實際交易，自去年第三季起已呈下滑趨勢，顯示買氣轉弱。加上關稅政策引發股市震盪，讓不少準買方觀望，投資客更幾乎退場，導致市場持續冷靜。

不過，張育綸指出，近期委託量增加，賣方態度也轉趨鬆動，願意與買方討論價格；雙北地區物件因過去漲幅較小、保值性高，價格原本不易鬆動，近期隨市況變化已有調整，對自住族來說是進場機會。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近期市場待售物件增加，一方面是市況平淡、去化緩慢，另一方面也與房地合一稅相關誘因有關，如持有超過五年、稅率降至20%，或自用連續設籍六年、符合400萬元免稅條件等。少數屋主為資金調度或獲利了結，價格更具彈性。

張育綸表示，自用型購屋族可把握目前物件多、屋主態度鬆動的時機進場，根據需求多看房、積極議價，並與專業房仲討論出價策略，有機會用實惠價格買到高CP值物件。