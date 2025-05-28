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豐興新廠2026年第1季完工 擴大鋼筋市場市占能量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
豐興董事長林大鈞。(豐興/提供)
豐興董事長林大鈞。(豐興/提供)

豐興（2015）在去(2024)年經營環境惡化下，積極調整產銷結構，在銷售方面以更有彈性的銷售策略接單，在生產方面，戮力於成本的改善以提高公司產品的競爭力。各項產品中，條線產品下游產業的庫存經過數年的調整，去年終於出現補庫存的需求，因而帶動豐興條線產品的銷售量增加，鋼筋產品則持續受惠於國內房市及公共建設蓬勃發展，出貨量持續維持在高檔。

豐興去年成品銷售數量達161.3萬噸，較2023年增加1%，其中，條線產品銷售量增加10%，型鋼產品銷售量減少約4%。2024營業收入達344億元，較2023年減少1.44%；營業淨利28億，較2023年增加2.30%。

豐興今(2025)年經營方針將延續去年目標為「持續進行設備改造及技術提昇以提高生產效能及提昇產品品質、朝著節能減碳生產及落實綠色環保的循環經濟，善盡企業公民社會責任」，為公司及股東創造最大利益。

依世界鋼鐵協會去年10月公布預測數據，去年全球鋼材需求較2023年衰退0.9%，但受惠於高利率環境逐步退場，製造業需求估將回溫，且各國政府擴大支出帶動建築業需求，今年鋼鐵需求恢復增長至1.2%，較去年增加2,060萬公噸。

豐興表示，全新直棒檢驗工場於2023年第4季已完工，持續接單運作中，直棒檢驗線可依客戶要求透過直棒表面及內部品質狀況全面檢查，提供更有保障的品質，並朝高階鋼種及用途領域的市場積極發展，日後將爭取車用及高階用途市場，擴展接單領域，提升銷售量。新鋼筋工場透過熱直軋優勢，大幅提升鋼筋產量，及節能減碳降低成本，在政府持續推動基礎建設與公共工程、前瞻計畫進行及電子大廠的持續興建需求的前提下，可望維持高競爭力。鋼筋加工廠預計今年第1季動工，2026年第1季完工，豐興將擴大鋼筋市場市占能量，從製造生產、裁減到成型加工，創造一貫化作業流程，做到上游製造直接交貨下游一條龍服務，縮短交貨時間，提高產品品質及一致性，成功銜接鋼筋製造、銷售及加工服務，豐興將在建築鋼材領域上更具競爭力。

豐興為追求永續發展，特訂定下列短期及長期發展策略：

1.短期發展策略

(1)打造友善工作環境

(2)節能減碳，降低汙染排放量，提高水資源再利用並朝零廢水排放為目標。

(3)開發新鋼種，新產品。

(4)降低成本，提升產品品質，擴大市場占有率。

(5)敦親睦鄰，綠化環境提升公司形象。

2.長期發展策略

(1)積極配合國家政策向碳中和方向前進。

(2)將智慧生產逐步導入製程。

(3)多角化經營，以延伸企業核心優勢，並逐步邁向國際舞台。

(4)建構完善知識管理系統。

鋼鐵 豐興 基礎建設

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