快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

大宇資收購日本居酒屋集團 拓展餐飲業市場版圖

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商大宇資（6111）28日宣布，旗下全資日本子公司「COCORO」以總交易金額10.26億日圓，簽約收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，為拓展餐飲版圖再下一城。據了解，目前預計於2025年第3季末完成交割，屆時將併入大宇資訊合併財報，可望為營收添新動能。此次交易是繼2024年初完成對日本CSD（Customers Delight）集團的收購後，大宇資訊再度加碼日本市場，除了持續深化餐飲，推估為結合集團資源於泛娛樂市場布局。

大宇資指出，這項收購案標的為東京市中心高知名餐飲集團，旗下共有9個品牌，年營收達25億日幣，25家直營店、6家加盟店，450位員工，品牌涵蓋從居酒屋、餃子專門店到單身酒吧與婚戀俱樂部，並結合自有APP與龐大會員資料庫，建立線上線下連結的社交模式。而其中最具指標性的市中心居酒屋，獨創的商業模式，不僅是開創者，更穩居市場領導品牌。透過本次收購，大宇集團在日本餐飲版圖總計超過120家門市，營收超過50億日圓、員工人數超過1200人，為台灣企業在日本具規模的餐飲品牌。

大宇資認為，此次透過全資日本子公司「COCORO」完成併購，進一步拓展餐飲版圖布局，也填充在日本新一代的年輕客戶族群。結合集團既有遊戲內容、社群經營經驗，推動打造「online offline 」結合市中心多家居酒屋門市，於日本市場打造線上線下完美整合的商業模式。未來也將視市場條件積極推進新品牌落地台灣，擴大虛實融合的娛樂消費場景。並於今年持續擴展門市版圖，海內外新開設12間據點。

展望未來，大宇資將持續拓展居酒屋與串燒品牌版圖，並計劃導入自主開發的AI拉麵機器人與智能燒烤系統，以提升營運效率與服務體驗差異化，彰顯集團多元經營與進軍全球市場的決心。

餐飲 日本 大宇資

延伸閱讀

76歲世博奶奶「稱霸」大阪世博！ 花46天逛完所有場館

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

長債不會輸！日本國債打響第一槍、緩解全球壓力 辣媽：有機會拉抬美債

台海若開戰 華府智庫：美方預期只會收到有限幫助

相關新聞

35家金融業者敲門進駐亞資中心 林欽榮：商辦空間供不應求

金管會主委彭金隆昨宣布35家金融業者申請進駐高雄亞洲資產管理中心，對此，副市長林欽榮今受訪表示，亞資中心以亞灣2.0基地...

BKRF廠順利量產 中鼎董座：暫定2030年售廠確保應收帳款

中鼎工程董事長楊宗興今天表示，子公司中鼎美國對BKRF應收帳款約新台幣196.04億元，因BKRF母公司GCEH聲請重整...

房價主跌段將至 李同榮示警：建商恐爆三大風險危機

國內房市再現警訊。房市趨勢專家李同榮指出，今年前4月成屋交易量年增率大減24.35%，4月單月交易年增率更驟降26.32...

關稅衝擊成購屋曙光？專家曝「一族群受影響」：趁機多看、多議價

房市自去年第七波選擇性信用管制後逐漸冷卻，加上對等關稅、國內外經濟局勢不穩，市場不確定性升高，衝擊買賣雙方信心。信義房屋...

豐興新廠2026年第1季完工 擴大鋼筋市場市占能量

豐興（2015）在去(2024)年經營環境惡化下，積極調整產銷結構，在銷售方面以更有彈性的銷售策略接單，在生產方面，戮力...

大宇資收購日本居酒屋集團 拓展餐飲業市場版圖

遊戲研發商大宇資（6111）28日宣布，旗下全資日本子公司「COCORO」以總交易金額10.26億日圓，簽約收購日本指標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。