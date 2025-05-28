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卜蜂股東會／通過配發現金股利4.5元 2025年審慎樂觀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

卜蜂（1215）28日召開股東會，會中全部照案通過，每股通過配發現金股利4.5元。

卜蜂董事長鄭武樾在致股東報告書中表示，展望2025年台灣食品業景氣發展，儘管氣候危機易助漲全球糧價，又人工成本和環保相關支出持續擴增，然受台灣總體經濟情勢平穩及全球貿易回升，市場消費前景傾向樂觀，可望拉抬銷量同步成長，產業景氣有望呈現成長態勢。

回顧2024年，觀光餐飲市場規模持續擴大、家禽飼養量回穩、食品廠不斷翻新產品，支撐食品及飼料終端需求表現。

惟值得注意的是，產業用電與人力成本調漲、氣候變遷與貿易保護主義等因子持續牽動部分原物料價格走勢，進口品競爭亦不斷提高等因素，壓抑2024年全年食品業銷售值成長動能。

除此之外，農業部向世界動物衛生組織提出成為「豬瘟非疫國」申請，待審核通過後有望創造國產肉品新的發展契機，並帶動飼料銷售同步增長。

面對2025 年超高齡社會來臨，未來長者飲食需求勢必有增無減。卜蜂表示，搶攻銀髮商機，以炒酥與細緻碾碎的方式製作雞肉鬆等銀髮族食品，為銀髮膳食與營養食品開創新的銷售商機。

鄭武樾表示，預期2025年應有較穩定的發展，惟仍須觀察中美貿易戰、烏俄戰爭的影響、未來大宗穀物價格波動、油價、匯率、家禽家畜價格變化等外在不可控制因素而定。

股東會 卜蜂

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