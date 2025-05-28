畢業季到！台灣炸雞第一品牌繼光香香雞推《夏日祭典》

「香粉」請注意，睽違多年的繼光香香雞「樂薯」回來了。香繼光集團28日宣布，為追求更好的美食享受，繼光香香雞口感上優化再升級，5月29日起強勢回歸經典夯品樂薯，同時歡慶畢業季，好康一波接一波，不僅於限定門市推出新飲品「美夢成真」，6月5日起再推《夏日祭典》買一送一。

創立52年的香繼光集團，目前旗下有「繼光香香雞」、「金子半之助」及「日本橋海鮮丼辻半」等3個品牌。其中，「繼光香香雞」在台灣、中國大陸、香港、美國、加拿大、印尼、菲律賓等地擁有500間門市，第3季將進軍澳洲市場。

為提升大眾食用口感，繼光香香雞經典夯品樂薯升級再優化，相較於以往，樂薯不僅在薯條本體上更為飽滿，同時加上繼光香香雞始終秉持「現點現炸」的美味關鍵，使得大眾得以品嚐到第一口咬下去的爽脆鹹香，接著吃得到馬鈴薯的鬆軟綿密口感，尤其在內測階段更是票選一致通過：「樂薯，真的好吃」！魅力無法擋。

看準六月畢業季，繼光香香雞趁勢推出《夏日祭典》好康優惠。於6月5日至6月22日每周四五六日，連續三周祭出單筆消費滿200元，同品項買一送一，週週都有不同美味任選喔。

第一週6月5日至6月8日，首波美味主打深受大眾喜愛的蒜脆杏鮑菇，換算下來平均一份只要38元；第二週6月12日至6月15日再推出經典夯品樂薯（中山旗艦店除外）及墨魚甜不辣，兩種特色小食趁優惠買起來，平均每份不用40元。

第三周6月19日至6月22日祭出最為誘人的當週組合，甜心地瓜球與雞脆骨，往往吃一包絕對不夠分，趁現買到就賺到，平均一份最低只要18元起，最高也不超過50元。《夏日祭典》為期12天，只要銅板價就能吃得到經典美味。

夏天勢必要來杯清涼的，繼光香香雞於中山旗艦店、桃園新光兩間限定門市，推出雙料主打飲品「美夢成真」，以綠茶湯為基底搭配水果系，酸甜滋味徹底擄獲手搖控的心。

「香澄雷夢」內含有柳橙、檸檬的酸甜，搭配小食炸物成為解膩的標配首選；「搖滾美莓」則喝得到柳橙、檸檬、百香果、荔枝、蔓越莓、蘋果丁總共6種水果風味，等同是上班族補充維他命C的安慰劑般一次喝足綜合水果。