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東陽七股新廠動土 持續推動歷來最大擴廠計畫

中央社／ 台北28日電

汽車零配件廠東陽今天舉行台南七股新廠動土典禮，預計2026年底完工，量產後預期可提升售後維修市場件（AM）塑膠部品10%以上供應能力，並增加數百個就業機會，東陽持續啟動成立以來最大的擴廠計畫。

東陽AM事業群執行副總經理吳介中透過新聞稿表示，七股廠區目前占地1.5萬坪，今天動土興建的第一期廠房，將於2026年底完工。

吳介中指出，因應未來3至5年成長需求，東陽正啟動公司成立以來最大的擴廠藍圖，興建中的安南區科工廠正加緊趕工，力拚今年下半年完工；另外，占地約4.8萬坪的新市產業園區，預期2026年中交地，規劃2027年初動工興建。

根據資料，東陽AM產品鎖定塑膠（保險桿、前欄）、鈑金（引擎蓋、葉子板）、風扇馬達、主動式進氣柵欄（AGS）等產品，在全球AM市場，塑膠件市占率約70%，鈑金件約35%。

東陽 建中

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