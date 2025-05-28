拓凱股東會／通過配發11元股息 布局人形機器人領域

碳纖維複材大廠拓凱（4536）去年每股稅後純益18.86元，股東常會28日通過每股配發11元現金股利，配發率約58.3%。董事長沈文振宣布，拓凱營運總部10月將正式進駐中科后里園區新廠，並積極布局人形機器人領域。

沈文振指出，碳纖維複材可以滿足人形機器人輕量化、造型複雜化等需求。事實上，拓凱發展醫療用外骨骼機器人已超過5年，主攻膝部及腰部，並供應日本醫療器材大廠。未來中科廠建立從TP熱塑原材料到終端產品的一條龍生產線，將延伸至人形機器人的外殼、結構件等領域。

拓凱去年下半年在自行車產品庫存去化，以及航空產品正增長帶動下，全年營運恢復成長力道，合併營收94.78億元、年增2.28%，每股稅後純益達歷史次高的18.86元。

股東常會通過分派現金股利每股11元的歷年最高水準，配發率58.3%，預計8月中旬發放。拓凱近五年在二代接棒傳承，以及經營團隊努力下，都有不錯的營運績效表現，及高殖利率的現金股利發放。

今年股東常會並同時改選新一屆董事，會後的董事臨時會選舉新一任董事長及副董事長，原董事長沈文振及副董事長張桂林獲選連任。

兩位新的獨立董事，一位是財團法人塑膠中心總經理蕭耀貴，借重其在塑化及複材產業的專業連結，協助公司未來在相關新產業的發展及公司治理提供更好的助力；另一位是喬川資本總經理徐仲華，借重其在財金專業及併購實務的豐富經驗，協助公司未來在公司治理及購併上提供更好的專家建言。

拓凱今年第1季營收24.02億元、年增26.4%，出貨比原預期樂觀，第1季除了營收規模大增及毛利率提高外，業外還有利息收益7,615萬及匯兌收益3,354萬元的挹注，使得第1季獲利達每股5.11元的同期新高，也是自行車及複材同產業中營運績效表現最佳的公司之一。